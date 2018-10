Снукър Бингам на крачка от първа титла след "Крусибъл" 18 февруари 2017 | 23:33 - Обновена 0 0 0 0 0



Бингам ще срещне на финала

How did he find that gap?#CoralWelshOpen pic.twitter.com/seuVUKqYvr — World Snooker (@WorldSnooker1) February 18, 2017

Бингам за десети път през сезона победи съперник без да допусне фрейм и съвсем заслужено ще се бори за отличието в Кардиф, което е последно от раздаваните в квартета от турнири "Домашните нации", провели се в Англия, Северна Ирландия, Шотландия и сега Уелс.



За Милкинс това бе първо през сезона и общо седмо в кариерата участие на полуфинал на ранкинг турнир, като той няма титла от най-висок ранг, а за последно бе в толкова напреднала фаза през 2014 година на Международния шампионат в Китай.

How well did he hit that!?#CoralWelshOpen pic.twitter.com/BJQIL44Rse — World Snooker (@WorldSnooker1) February 18, 2017

Нелеп флук даде начало на великолепно разчистване със стойност 127 oт страна на Бингам, който цели два пъти се извини на съперника си за щастливата случайност. Последва солидна серия от 67 за спечелване на втория фрейм, а в третия Милкинс определено може да съжалява, че не постигна успех, защото направи брейк от 55, но в крайна сметка отстъпи с общ резултат 55-58.



Млекаря бе близо до спечелване и на четвъртата партия, но отново инициативата пое Бингам със серия от 71. След интервала контролът върху масата бе изцяло в ръцете на световния номер 2, който със серии от 61 и нов сенчъри от 101 си узакони класирането на финала.



