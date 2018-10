Снукър Тръмп лети уверено към първа титла в Уелс (видео) 18 февруари 2017 | 18:11 - Обновена 0 0 0 0 1



Асото в колодата срази с 6:3 изживяващия мечтан рейд в Кардиф 77-ми в световната ранглиста Скот Доналдсон. Така за трети път през сезона Тръмп ще спори за ранкинг титла, след като по-рано спечели Европейския Мастърс, а в предишния турнир от "домашните нации" в Манчестър загуби финала от Уенбо Лян.



Джъд ще спори за отличието в Кардиф срещу победителя от другия полуфинал между световния номер 2 Стюарт Бингам и бившия член на топ 16 Робърт Милкинс.

RESULT: Judd Trump moves through to his first #WelshOpen final after a 6-3 victory over Scott Donaldson in Cardiff! pic.twitter.com/M922A19MxJ — Live Snooker (@Livesnooker) February 18, 2017

22-годишният Доналдсон може да е единствено доволен от играта си в Кардиф, защото за първи път в кариерата си стигна до полуфинал на ранкинг турнир.



Тръмп започна страхотно полуфиналната битка със сенчъри брейк от 131 точки на чисто новото сукно на телевизионната маса. Той се нуждаеше само от серия от 55 при втората си визита в следващия фрейм, за да поведе с 2:0.



Третата партия се оказа по-биткаджийска и Доналдсон я загуби след грешка от защитен удар по розовата, която бе необходима на Асото, като той я реализира.

Judd Trump has beaten Scott Donaldson 6-3 to reach the final of the Welsh Open.



Follow live https://t.co/4utCivsct2 pic.twitter.com/KA949BzKKi — BBC Sport (@BBCSport) February 18, 2017

Все пак, Доналдсон най-после се развихри между топките и с брейк от 75 намали изоставането си на 3:1 преди почивката. Тръмп спечели първата партия след интервала, а след това по странен начин предаде шестия фрейм, след като бе направил серия от 65.



Същото се случи и в последствие, като Тръмп не можа да изгради солиден брейк и предаде щафетата на Доналдсон, който реализира брейк от 75 и намали на 4:3.



