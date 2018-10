Тенис Цонга на полуфинал в Ротердам, след като изхвърли поставения под №1 17 февруари 2017 | 19:51 - Обновена 0 0 0 1 0



He's in the semi-final! Jo-Wilfried Tsonga beats Marin Cililc after two tiebreaks 7-6 (8), 7-6 (5). Nice battle guys! #abnamrowtt pic.twitter.com/DCBDvRpQjA — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) 17 февруари 2017 г. Двубоят в зала "Ахой" бе изключително равностоен. В първия сет не се стигна до пробив, като хърватинът имаше 3 възможност да вземе подаването на съперника си, но не успя да ги реализира. Тайбрекът също бе равностоен, но в крайна сметка Цонга показа по-здрави нерви и се наложи с 10:8.



Втората част по нищо не се различаваше от първата, като този път единствената възможност за пробив се откри пред французина, но той я пропусна. В тайбрека един мини пробив в края се оказа достатъчен, за да стигне Цонга до успеха след точно 2 часа игра.



Tomas Berdych Jo-Wilfried Tsonga

# #

#abnamrowtt pic.twitter.com/OPr657xQJH — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) 17 февруари 2017 г. За място на финала Цонга ще спори с чеха Томаш Бердих, който по-рано днес победи шампиона от 2016 година Мартин Клижан (Словакия) с 6:3, 6:3. "When I play like this I can win the tournament!" A confident @tsonga7 on the press conference. #abnamrowtt pic.twitter.com/znp5MwGMBY — ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) 17 февруари 2017 г.

