ММА Вижте на какво заприлича Тайсън Фюри (снимки) 17 февруари 2017 | 18:11 - Обновена 0 0 0 2 13



Бившият шампион беше уловен в Белфаст в добро настроение и изключително много качени килограми.

Тайсън Фюри се отказа от титлите си и провали на два пъти реванша си с Владимир Кличко, а по-късно бе уличен в употребата на кокаин.



Британецът започна да се появява все по-често в барове и качи много излишни килограми. Фюри казва, че възнамерява да се върне на ринга, но на практика това май е малко вероятно да се случи и то скоро… Was great to have @Tyson_Fury with us this week!



Seasons is open today from 12pm! pic.twitter.com/XEUbdaZ0oW — BalmoralHotelBelfast (@BalmoralBelfast) 12 февруари 2017 г. @Tyson_Fury thanks for your hospitality at the church last night you are a true gent. Next round's on me. All the best! pic.twitter.com/kT5lLOqH5X — Jon Watermotormouth (@babtrij) 12 февруари 2017 г. Бившият световен шампион по бокс за професионалисти във версиите WBA, WBO, IBF в тежка категория Тайсън Фюри (25-0, 18 KO) отново беше сниман в доста интересна ситуация.Бившият шампион беше уловен в Белфаст в добро настроение и изключително много качени килограми.Тайсън Фюри се отказа от титлите си и провали на два пъти реванша си с Владимир Кличко, а по-късно бе уличен в употребата на кокаин.Британецът започна да се появява все по-често в барове и качи много излишни килограми. Фюри казва, че възнамерява да се върне на ринга, но на практика това май е малко вероятно да се случи и то скоро…

Още по темата

0 0 0 2 13 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 12566 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1