Зимни спортове Германската доминация продължи и в щафетата, Лаура Далмайер с 4-о злато 17 февруари 2017 | 18:13 - Обновена 0 0 0 1 1



Това беше четвърти златен медал за Далмайер преди последното състезание на световното първенство, което е масов старт. Тя има и сребро в дисциплината спринт.



Laura Dahlmeier anchors Germany to relay Gold with 9 spares in 1:11:16.6. Silver to Ukraine and Bronze to France. pic.twitter.com/ZDHtVOz6hz — IBU (@biathlonworld) 17 февруари 2017 г. България, в състав Емилия Йорданова, Десислава Стоянова, Стефани Попова и Даниела Кадева, завърши на предпоследно място, след като Попова беше изпреварена от Хилдебранд след втората си стрелба и изостана с една обиколка. Българките направиха четири наказателни обиколки в състезанието.



Класиране от щафетата:

1. Германия (Далмайер, Ванеса Хинц, Марен Хамершмид и Франциска Хилдебранд) - 1:11:16.6 часа

2. Украйна (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Олена Пидрушна) - на 6.4 секунди

3. Франция - (Ане Шевалие, Селия Аймоние, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер) - на 8.1 секунди

4. Чехия - на 14 секунди

5. Италия - на 36.4 секунди

6. Швеция - на 1:20.4 минути



A post shared by IBU Biathlonworld (@ibu_biathlonworld) on Feb 17, 2017 at 7:30am PST Германската доминация на Световното първенство по биатлон продължи с победа в женската щафета на 4 по 6 километра. Водени от Лаура Далмайер, която спечели златни медали в индивидуален старт, преследване и смесена щафета, германките използваха девет допълнителни патрона и финишираха с време 1:11:16.6 часа. Германките, в състав Далмайер, Ванеса Хинц, Марен Хамершмид и Франциска Хилдебранд, победиха с 6.4 секунди олимпийските шампионки от Украйна, за които стартираха Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Олена Пидрушна. Те използваха четири допълнителни патрона и завършиха с 8.1 секунди пред французойките Ане Шевалие, Селия Аймоние, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер.Това беше четвърти златен медал за Далмайер преди последното състезание на световното първенство, което е масов старт. Тя има и сребро в дисциплината спринт.България, в състав Емилия Йорданова, Десислава Стоянова, Стефани Попова и Даниела Кадева, завърши на предпоследно място, след като Попова беше изпреварена от Хилдебранд след втората си стрелба и изостана с една обиколка. Българките направиха четири наказателни обиколки в състезанието.1. Германия (Далмайер, Ванеса Хинц, Марен Хамершмид и Франциска Хилдебранд) - 1:11:16.6 часа2. Украйна (Ирина Варвинец, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Олена Пидрушна) - на 6.4 секунди3. Франция - (Ане Шевалие, Селия Аймоние, Жюстин Бреза и Мари Дорен-Абер) - на 8.1 секунди4. Чехия - на 14 секунди5. Италия - на 36.4 секунди6. Швеция - на 1:20.4 минути

Още по темата

0 0 0 1 1 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1035 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1