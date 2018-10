Тенис Григор изпревари Надал и вече е №2 в класацията ATP Race to London 17 февруари 2017 | 13:08 - Обновена 0 0 0 2 10 След доброто начало в Ротердам, най-добрият български тенисист Григор Димитров на практика излезе на второ място в класацията ATP Race to London, която отчита само точките, спечелени през сезона. Преди старта на турнира 25-годишният хасковлия беше трети с актив от 1220 точки, само 25 по-малко от Надал.



Испанецът обаче почива през тази седмица, а Гришо още с победата си над Миша Зверев спечели нови 45. След успеха му срещу Денис Истомин и класирането за четвъртфиналите пък активът на българина от Ротердам набъбна до 90 точки. Нова победа срещу Давид Гофен тази вечер ще означава минимум 180 за него от този турнир.



№1 в класацията ATP Race to London е шампионът от Откритото първенство на Австралия Роджър Федерер с 2000 точки. От началото на сезона Григор Димитров има 16 победи от 17 мача, завоюва титлите в Бризбън и София и стигна до полуфиналите в първия за годината турнир от Големия шлем.



Класацията ATP Race to London ще бъде официално обновена следващия понеделник.



