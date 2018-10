Един "Like" от Дибала вдъхна надежди на Мадрид

Излизащият в Мадрид вестник AS смята, че нападателят на Ювентус Пауло Дибала иска да премине в Реал, за да играе в един отбор с Кристиано Роналдо . Изданието базира материала си на това, че аржентинецът е харесал публикация в профила на CR7 в Instagram. След успеха с 3:1 над Наполи в сряда носителят на "Златната топка" сподели снимка от срещата, на която той празнува единия от головете със своите съотборници. Дибала е "ударил" един "Like", а според AS това е намек за евентуален трансфер на " Сантиаго Бернабеу ".Действителността обаче е друга, тъй като се очаква съвсем скоро младият нападател да преподпише с Юве. Настоящият му контракт е до 2020 г.Както е известно, от идното лято Реал Мадрид отново ще може да купува и картотекира играчи, след като наказанието на клуба изтече.