Черно море Cherno more

Черно море 4:2 Верея

последен:
05.10.2018

Ботев (Пловдив) - Черно море

следващ:
20.10.2018

създаване: 1913г.
стадион: "Тича"
президент: Марин Маринов
треньор: Илиан Илиев
web: Черно море / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Ивайло Стоянов ще ръководи Черно море - ЦСКА-София

16 февруари 2017 | 12:39 - Обновена
Ивайло Стоянов ще ръководи Черно море - ЦСКА-София
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 20-ия кръг в Първа лига, с който се подновява родното първенство. Ивайло Стоянов ще свири мача Черно море - ЦСКА-София, Станислав Тодоров е назначен на Пирин - Левски, а Стефан Апостолов на Славия - Лудогорец.

Съдийски назначения за срещите от 20-ти кръг в Първа футболна лига:

17 Фев 2017 г. Петък 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Берое ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС: Веселин Мишев Добриянов Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев ДАС: Георги Димитров Давидов Георги Милков Гинчев
СН: Ичко Лозев Лозев

18 Фев 2017 г. Събота 13:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана
ГС: Георги Николов Кабаков АС: Мартин Веселинов Маргаритов Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Людмилов Калудов ДАС: Владимир Вълков Вълков Петър Кирилов Костадинов
СН: Кольо Димитров Данев

18 Фев 2017 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Левски АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС: Диян Христов Вълков Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев ДАС: Волен Валентинов Чинков Мартин Емилов Стоименов
СН: Йордан Костадинов Иванов

18 Фев 2017 г. Събота 17:30 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Ботев АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС: Петър Николов Джугански Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Ивайло Пламенов Атанасов ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев Ивелин Венциславов Занев
СН: Костадин Ангелов Гергинов

19 Фев 2017 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС: Георги Йорданов Дойнов Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Даниел Милков Ников ДАС: Петър Стефанов Доровски Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов

19 Фев 2017 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС: Илиян Петров Капарашев Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов Мустафа Севди Шефкет
СН: Петър Стоянов Петров

20 Фев 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС: Станимир Илков Илков Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов ДАС: Вихрен Веселинов Манев Георги Юлиянов Иванов
СН: Илонка Миланова Джалева

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Спортни новини		 Прочетена 1295

Добави коментар ›› Коментари (3)

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Гонзо
(Гост) 3
отговор
17 февруари 2017 | 13:26

Разби Това Гемео на пух и прах. Рейтинг: 0 0

X
(Гост) 2
отговор
16 февруари 2017 | 14:18

значи минусите пак с реферчето ще гостуват... Рейтинг: 4 2

Cholky White
(Гост) 1
отговор
16 февруари 2017 | 14:13

Тед Крус в действие Рейтинг: 1 1 


							
						


							
					

					
					
						






          

            

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