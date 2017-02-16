Ивайло Стоянов ще ръководи Черно море - ЦСКА-София

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Секси тенисистка събира погледите в Инстаграм
Тя е на 23 години и е родена в Белград. Баща й е сърбин, а майка й рускиня. Започва да играе тенис на 9 години и в момента е 728-а в ранглистата при дамите. Името й е Тамара Чурович и вече е звезда, но не на корта, а в ...Виж още
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БГ Футбол
Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 20-ия кръг в Първа лига, с който се подновява родното първенство. Ивайло Стоянов ще свири мача Черно море - ЦСКА-София, Станислав Тодоров е назначен на Пирин - Левски, а Стефан Апостолов на Славия - Лудогорец.
Съдийски назначения за срещите от 20-ти кръг в Първа футболна лига:
17 Фев 2017 г. Петък 17:30 ч.
ФК Дунав 2010 - ПФК Берое ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС: Веселин Мишев Добриянов Георги Пламенов Тодоров
4-ТИ: Милен Дончев Арабаджиев ДАС: Георги Димитров Давидов Георги Милков Гинчев
СН: Ичко Лозев Лозев
18 Фев 2017 г. Събота 13:00 ч.
ПФК Нефтохимик 1962 АД - Монтана
ГС: Георги Николов Кабаков АС: Мартин Веселинов Маргаритов Мартин Емилов Венев
4-ТИ: Георги Людмилов Калудов ДАС: Владимир Вълков Вълков Петър Кирилов Костадинов
СН: Кольо Димитров Данев
18 Фев 2017 г. Събота 15:00 ч.
ОФК Пирин ЕООД - ПФК Левски АД
ГС: Станислав Георгиев Тодоров АС: Диян Христов Вълков Александър Ангелов Атанасов
4-ТИ: Николай Георгиев Георгиев ДАС: Волен Валентинов Чинков Мартин Емилов Стоименов
СН: Йордан Костадинов Иванов
18 Фев 2017 г. Събота 17:30 ч.
ФК Локомотив Горна Оряховица - ПФК Ботев АД
ГС: Николай Йорданов Колев АС: Петър Николов Джугански Димитър Божидаров Стоилов
4-ТИ: Ивайло Пламенов Атанасов ДАС: Ангел Детелинов Баялцалиев Ивелин Венциславов Занев
СН: Костадин Ангелов Гергинов
19 Фев 2017 г. Неделя 12:30 ч.
ПФК Черно море - ПФК ЦСКА-София
ГС: Ивайло Иванов Стоянов АС: Георги Йорданов Дойнов Мирослав Максимов Иванов
4-ТИ: Даниел Милков Ников ДАС: Петър Стефанов Доровски Валентин Станчев Железов
СН: Георги Крумов Виделов
19 Фев 2017 г. Неделя 15:00 ч.
ПФК Славия АД - ПФК Лудогорец 1945 АД
ГС: Стефан Апостолов Апостолов АС: Илиян Петров Капарашев Пламен Хинков Хинков
4-ТИ: Велислав Христов Миленков ДАС: Неделчо Танчев Гаджалов Мустафа Севди Шефкет
СН: Петър Стоянов Петров
20 Фев 2017 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Верея - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС: Станимир Илков Илков Димо Дамянов Вълчев
4-ТИ: Румен Емилов Иванов ДАС: Вихрен Веселинов Манев Георги Юлиянов Иванов
СН: Илонка Миланова Джалева
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(Гост) 3
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Разби Това Гемео на пух и прах. Рейтинг: 0 0
(Гост) 2
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значи минусите пак с реферчето ще гостуват... Рейтинг: 4 2
(Гост) 1
отговор
Тед Крус в действие Рейтинг: 1 1