Татуираните жени

Не ние, а резултатите от ново допитване във Великобритания са категорични в твърдението от заглавието. Над 60% от анкетирани 1000 мъже във Великобритания (между 18 и 49 години) твърдо заявяват, че дамите с татуировки са по-привлекателни от останалите. Какви са причините? Ето някои от изброените от страна на анкетираните.Това е ясно. Татус отзад на женска дълга шия моментално приковава погледите ни; това важи с пълна сила за татуировките на глезен, китка или дори отзад на кръста (въпреки че рисунките често биват заклеймявани под името bitch marks).Една жена със къси сини дънки и черна тениска изглежда стандартно, но ако добавим татуировка, част от която загадъчно се подава от ръкава, или пък такава около ключицата и моментално решаваме, че въпросната дама е по-разкрепостена в леглото. А може това да е само в нашия телевизор...Ако дамата на бара е с видима татуировка, това е повече от лесен начин да я заговориш - ако има надпис на непознат език, ще я питаш какво означава; ако е някакъв странен символ - също. Няма ние да те учим.Ако една дама има татуировка с розов еднорог, вероятно е неособено зряла или си е направо инфантилна (или пък е била, когато си е правила татуса, но винаги може да го покрие с нещо по-стилно). Ако има половин или цял "ъкав" вероятно е доста по-хардкор от теб. А ако е с култовия надпис "Only God Can Judge Me", можеш спокойно да се извиниш, че отиваш до тоалетна, а всъщност да си тръгнеш с достойнство.Кой е казал, че татусите отиват само на жени с размъкнато облекло и 19 пиърсинга по лицето? Ние не! Една вечерна рокля, която разкрива стилен татус на рамото или гърба, може определено да привлече мъжкото внимание. И много жени са наясно с това.