23-годишната Жизен спечели сребърен медал в комбинацията на Световното първенство пред родна публика в Санкт Мориц, а освен отличието, наградата й била и прегръдка от носителя на 18 титли от Големия шлем в тениса.



After attending St Moritz Alpine Ski Championship, Roger #Federer gets back on Alternative Ranking's summit https://t.co/L7FaG7tr76 pic.twitter.com/f1RHCM1C1f — We Are Tennis (@WeAreTennis) February 14, 2017



"Когато (Федерер) ме прегърна, щях да припадна. Беше толкова хубав момент, а майка ми също успя да разговаря с него, защото му е голяма фенка. Определено с нея дълго ще помним този специален ден.

Той ме поздрави за сребърния медал, а аз направих същото, но за цялата му кариера и най-вече за титлата в Австралия.



Той пък ми каза, че още му е трудно да повярва как е спечелил и дори гледа репортажи от финала, за да се убеди, че е истина", заяви Жизен пред местното спортно издание "Блик".



