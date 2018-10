Снукър Две жертви от топ 16 взе турнирът в Уелс още в първия кръг 15 февруари 2017 | 11:06 0 0 0 0 0



Световният номер 5 Дин Дзюнхуей не бе на познатото ниво и отстъпи с 2:4 на финландеца Робин Хъл, който най-висок брейк бе само 84. Китайският майстор на щеката обаче не отдаде голямо значение на поражението и демонстрира отлично настроение след двубоя, като отдели много време, за да раздаде автографи и да се снима с около 40-има азиатски туристи.

WATCH | @judd147t is yet to win two ranking titles in a season. He hopes he can clinch his second win of the campaign this week in Cardiff pic.twitter.com/Zao1s0jlCT — World Snooker (@WorldSnooker1) February 14, 2017

Фаворитът на домакините Марк Уилямс също се провали рано-рано и отстъпи на световния номер 115 Елиот Слесър. Уелския дракон се добра до равенство 3:3, след като изоставаше с два фрейма, но в последната партия съперникът му направи серия от 90 и приключи спора.



Не такива проблеми имаха двама от основните претенденти за титлата - лидерът в ранглистата Марк Селби и постоянният заподозрян за успехи Джъд Тръмп.

Talk about wiping it's feet!! pic.twitter.com/1jTI1S7RI4 — World Snooker (@WorldSnooker1) February 14, 2017

