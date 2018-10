Бейзбол Треньор на Аризона диагностициран с рак 15 февруари 2017 | 11:05 - Обновена 0 0 0 0 0 Новият помощник-треньор на Аризона Дайъмъндбекс и бивш дългогодишен мениджър на Минесота Туинс Рон Гардънхайър има рак на простатата. 59-годишният бейзболен специалист сам съобщи за болестта на среща с репортери в Скотсдейл снощи, като подчерта, че това ще е единственият случай, в който публично обсъжда темата, поне до края на пролетните тренировки в МЛБ.



Гардънхайър сподели, че диагнозата му е била поставена преди около седмица, при рутинни изследвания в Минеаполис. Той ще претърпи операция за отстраняване на простатната жлеза, най-вероятно във втората седмица на април. "Докторите вярват, че са го намерили достатъчно рано и всичко ще бъде наред", увери Рон.



Гардънхайър бе начело на Минесота в продължение на 13 сезона, преди да бъде уволнен в края на 2014 г. През миналата година той бе специален асистент на генералния мениджър на "близнаците" Тери Райън, а тази зима бе нает за първи помощник на новия мениджър на Аризона Тори Ловуло. Във Финикс опитният наставник ще изпълнява ролята на коуч на пейката за "гърмящите змии".



