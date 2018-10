Тенис Снимки на Болт и Монфис бяха отличени като най-добри за 2016-а 14 февруари 2017 | 16:05 - Обновена 0 0 0 0 2



Първата позиция отиде за впечатляващ фотос на жокея Нина Чарбъри, докато тя лети във въздуха след падане на коня й по време на състезанието Grand National Meeting в Ливърпул на девети април 2016 година.

How many horses do you see? @TomJenkinspix nabs 1st prize in #WPPh2017 Sports for steeplechase photo https://t.co/fnAqWAnFav pic.twitter.com/xhHrSMGi0a — World Press Photo (@WorldPressPhoto) February 13, 2017

Монфис е щракнат по време на атрактивно изпълнение на Откритото първенство на Австралия 2016 срещу Андрей Кузнецов, като се разтяга максимално и също губи контакт със земята.

Sports 2nd prize goes to @cjspencois for this stunning shot of @Gael_Monfils' #tennis dive https://t.co/SYR3b4O74Q pic.twitter.com/TgB4a7AUao — World Press Photo (@WorldPressPhoto) February 13, 2017

Юсейн Болт пък се усмихва на конкуренцията си по време на полуфинала на 100 метра на Олимпийските игри в Рио де Жанейро. One of the winning sports images @WorldPressPhoto 2017 @usainbolt @Rio2016 pic.twitter.com/cVzCion0xd — Nyenrode Sports Inc. (@NyenrodeSports) February 13, 2017

