Лариса и Талита спечелиха турнира във Форт Лодърдейл

Бразилски финал се игра при жените в първия за годината турнир от Световната верига по плажен волейбол във Форт Лодърдейл (САЩ), който е с награден фонд от $600 000.

Завършилите на 4-о място на Олимпиадата в Рио 2016 бразилки Лариса Франса и Талита Антунеш започнаха по най-добрия начин 2017 година, след като във финалния двубой се наложиха с 2:0 (21:15, 21:18) над сънародничките си Агата Беднарчук и Едуарда Сантош - Дуда. Агата стана световна шампионка с Барбара Шейшеш де Фрейташ през 2015 година, а в Рио двете стигнаха до сребърните отличия.

В спора за третото място германките Юлия Зюде и Шантал Лаборьор надиграха американките Бруук Суийт и Съмър Рос с 2:0 (21:14, 21:14).



Трикратната олимпийска шампионка и бронзова медалистка от Рио 2016 Кери Уолш заедно с Ейприл Рос останаха на 5-а позиция.

Олимпийската шампионка от Рио 2016 Кира Валкенхорст от Германия участва в турнира с нова партньорка Юлия Гроснер (заради контузия на Лаура Лудвиг) и останаха едва на 17-а позиция.

