Бейзбол Фаворитите за титла в МЛБ през 2017 г. вече са два 14 февруари 2017 | 11:34 - Обновена



В навечерието на същинската подготовка букмейкърите използваха момента да актуализират очакванията си за развитието на първенството. По традиция късно снощи бяха публикувани усреднените коефициенти на заложните къщи в Лас Вегас за най-вероятен шампион във Висшата лига тази година.



Очаквано най-нисък е коефициентът на Чикаго Къбс (5.50), който ще защитава титлата си от 2016 г. Изненадващо обаче със същия шанс вече е оценен и Бостън Ред Сокс, за който само преди три месеца се приемаха залози при коефициент 10.00. Третият най-вероятен победител в Световните серии е миналогодишният финалист Кливланд Индиънс (9.00).



Тоталните аутсайдери тази година са цели шест – Милуоки Бруърс, Минесота Туинс, Оукланд Атлетикс, Сан Диего Падрес, Синсинати Редс и Филаделфия Филис, които биха умножили всеки заложен долар по 151.00 при евентуален сензационен триумф през октомври. С коефициент над 100 са още два тима – Аризона Дайъмъндбекс и Атланта Брейвс (по 101.00).



КОЕФИЦИЕНТИ ЗА ПОБЕДИТЕЛ В СВЕТОВНИТЕ СЕРИИ 2017



3.XI

13.II Бостън Ред Сокс

10.00

5.50

Чикаго Къбс

4.50 5.50

Кливланд Индиънс

15.00 9.00 Вашингтон Нешънълс

13.00 11.00 Лос Анджелис Доджърс

10.00 11.00 Сан Франциско Джайънтс

15.00 13.00 Хюстън Астрос

17.00 15.00 Ню Йорк Метс

15.00 19.00 Торонто Блу Джейс

15.00 21.00 Сейнт Луис Кардиналс

23.00 23.00 Ню Йорк Янкис

26.00 26.00 Тексас Рейнджърс

17.00 29.00 Канзас Сити Роялс

34.00 34.00 Сиатъл Маринърс

26.00 34.00 Балтимор Ориолс

23.00 34.00 Детройт Тайгърс

23.00 34.00 Колорадо Рокис

67.00 41.00 Питсбърг Пайрътс

29.00 41.00 Тампа Бей Рейс

67.00 76.00 Лос Анджелис Ейнджълс

51.00 76.00 Маями Марлинс

41.00 76.00 Чикаго Уайт Сокс

41.00 76.00 Аризона Дайъмъндбекс

101.00

101.00

Атланта Брейвс

101.00 101.00 Минесота Туинс

101.00 151.00 Сан Диего Падрес

101.00 151.00 Синсинати Редс

101.00 151.00 Филаделфия Филис

101.00 151.00 Милуоки Бруърс

76.00 151.00 Оукланд Атлетикс

76.00 151.00



Дългоочакваната дата за феновете на бейзбола настъпи. Пролетните тренировки в МЛБ започват днес с първите лагер сборове във Флорида и Аризона, а точно след седмица мениджърите на всички 30 клуба ще разполагат с пълните състави на своите отбори. Контролните мачове от Кактусовата и Грейпфрутовата лига стартират на 22 февруари, а сезон 2017 се открива на 2 април.В навечерието на същинската подготовка букмейкърите използваха момента да актуализират очакванията си за развитието на първенството. По традиция късно снощи бяха публикувани усреднените коефициенти на заложните къщи в Лас Вегас за най-вероятен шампион във Висшата лига тази година.Очаквано най-нисък е коефициентът на Чикаго Къбс (5.50), който ще защитава титлата си от 2016 г. Изненадващо обаче със същия шанс вече е оценен и Бостън Ред Сокс, за който само преди три месеца се приемаха залози при коефициент 10.00. Третият най-вероятен победител в Световните серии е миналогодишният финалист Кливланд Индиънс (9.00).Тоталните аутсайдери тази година са цели шест – Милуоки Бруърс, Минесота Туинс, Оукланд Атлетикс, Сан Диего Падрес, Синсинати Редс и Филаделфия Филис, които биха умножили всеки заложен долар по 151.00 при евентуален сензационен триумф през октомври. С коефициент над 100 са още два тима – Аризона Дайъмъндбекс и Атланта Брейвс (по 101.00).

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 205

