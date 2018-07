Seat Ibiza: Една легендарна кола на 33 години 

Годината е 1984: Майкъл Джаксън взривява света с "Thriller", на големия екран са "Ghostbusters" и "Indiana Jones and the Temple of Doom", ражда се Марк Зукерберг, а на пазара излиза първата Ibiza. 33 години по-късно моделът на Seat все още е по улиците и вече е в очакване на петото си поколение, а facebook е неоспорим факт.

От въпросната 84-а насам са купени над 5.4-милиона броя, което го прави най-продаваният испански лек автомобил. Ако се подредят по права линия, всички тези милиони коли ще стигат от Барселона до Нова Зеландия.

Всяко поколение Ibiza, а досега има четири, е проектирано, разработено и произведено в Барселона. Дизайнът е дело на Джуджаро, двигателят е направен в колаборация с Porsche, а Karmann помагат за каросерията.

33 години след първата Ibiza днес тя харчи наполовина по-малко гориво от първото си поколение – през 1984-а разходът от 1.4-литровия TDI с 90 кс е бил 7.8 л/100 км, а днес е 3.6 л/100 км.

Всеки ден от фабриката в Марторел излизат 700 нови Ibiza, като 80% отиват да живеят в чужбина. Всъщност това е първият модел на марката, който се изнася редовно. В производството му участват над 700 робота, направен е от около 3000 части и в процеса на сътворение изминава почти 12 км, но това са само дребни любопитни факти. Най-интересна е състезателната част от историята на автомобила – има три титли в Световния рали шампионат (от 1996, 97 и 98 година), а няколко години преди това е официална кола на Олимпийските игри в Барселона.

Новото, пето поколение Seat Ibiza ще се представи на 31 януари.