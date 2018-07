Тенис Федерер продължава да пише история 26 януари 2017 | 13:43 - Обновена 0 0 0 7 48



Федерер ще играе на финал на турнир от Шлема за 28-и път в кариерата си. За последно той достигна до тази фаза на US Open през 2015 г., а последната му титла на това ниво бе през 2012 г., когато спечели "Уимбълдън".



Роджър, който е поставен под номер 17, победи трима тенисисти от топ 10 по пътя към финала в лицето на Томаш Бердих, Кей Нишикори и Вавринка. Той е най-възрастният финалист на Голям шлем от Кен Розуел, който игра финал на US Open на 39 години през 1974 г. Швейцарецът, който пропусна втората част на миналия сезон поради операция на коляното, ще играе в неделя за 18-ата си титла от Големия шлем и пети триумф в Мелбърн.







Срещата започна равностойно, но Стан изглеждаше леко изнервен. Вавринка обърна гейм от 0:40 в началото, а след това пропусна две възможности за пробив в следващия гейм. Федерер успяваше да контролираше разиграванията, като се справяше с мощните удари на съперника от дъното на корта, като великолепно сменяше посоките. Той трябваше да спасява брейк пойнт при 5:5, а след това натисна и се възползва от грешки на Стан, като проби в последния възможен момент и спечели сета със 7:5.



Във втората част Вавринка имаше временен срив, като при 2:3 две негови грешки доведоха до пробив и счупена ракета. В този период Роджър имаше огромно предимство и той с лекота стигна до успех във втория сет. Стан изглеждаше, че ще се предаде бързо, той взе медицински таймаут и се върна преобразен. След ранен пробив той поведе с 3:1 и не даде друг гейм на съперника до края на сета. Нивото на Федерер спадна, но тежката загуба на сета дойде напълно изненадващо.



Рекордьорът по титли от Големия шлем показваше колебания и в четвъртата част, а мощните форхенди на Вавринка оставяха белези. След ранна размяна на пробиви се стигна до 4:4. Роджър се озова в ситуация 0:40. Той спаси първите две възможности за пробив, но при третата Стан успя и малко по-късно стигна до успех в сета.







