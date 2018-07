Тенис Анди Родик: Това е най-успешното поколение в историята 26 януари 2017 | 11:12 - Обновена 0 0 0 1 1



34-годишният Родик ще влезе в Залата на славата на специална церемония на 22 юли. Той може да няма толкова титли, колкото Федерер или други тенисисти от неговото поколение, но е горд, че е достигал до номер 1 и от факта, че е бил на най-високото ниво в продължение на години.



"Бях в топ 10 едно десетилетие. Това е много време и коства много усилия. Особено трудно е, когато играчите, срещу които се изправяш в големите турнири, бяха и все още толкова добре. Те се превърнаха в най-успешното поколение", споделя Анди.



Родик загуби на три пъти от Федерер на финала на "Уимбълдън" (2004, 2005, 2009). Освен това швейцарецът го победи в битката за титлата на US Open през 2006 г. Американецът има 3 победи и 21 загуби срещу Роджър, но побърза да припомни, че спечели при последната им среща в Маями през 2012 г. "Той е късметлия, че се отказах", пошегува се Анди.







Американецът бе поставен под огромно напрежение през голяма част от кариерата си, тъй като той наследи някои от най-успешните тенисисти в историята на САЩ като Джим Къриер, Майкъл Ченг, Пийт Сампрас и Андре Агаси. Родик спечели US Open през 2003 г. и помогна на САЩ да триумфира в "Купа Дейвис" след 12-годишна пауза, но той не се доближи до успехите на предишното поколение, главно поради изгряването на Федерер и Рафаел Надал.



"Това беше отговорност, която взимах много сериозно, казва той за ролята си на най-добрия американски тенисист. - Не знаех дали някога ще запълня празнината, оставена от предишното поколение, което вероятно бе най-доброто в историята."



Той обаче е оптимист за бъдещето на американския тенис: "Той е най-добрата група, която сме имало от 15, може би 20 години. Харесва ми, че са няколко, не е само един. Мисля, че така могат да създадат една полезна завист".



Анди разкрива, че въобще не му липсва нещо от професионалния тенис: "В момента ми липсва сина ми, който е вкъщи, на другия край на света".







Родик допълни, че много ще се радва да види Федерер и Надал на финала в Мелбърн. "Кой не би искал да види това? Ако се замислите за историческото значение на подобен мач. Единият с 14 титли от Шлема, другият със 17. Ако се случи, това ще е най-важният мач в историята на Australian Open и вероятно в историята на Големия шлем", коментира Анди.

