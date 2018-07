Бейзбол Знатно попълнение за САЩ в Световната класика '17 26 януари 2017 | 10:44 - Обновена 0 0 0 0 0 "Бум! Завръщам се в националния отбор на САЩ", написа Джанкарло Стантън в "Инстаграм" и така сам анонсира още едно суперзвездно присъствие в Световната бейзболна класика '17 (6-22 март). Най-скъпоплатеният спортист в света ще подсили американския състав за първи път след предишното издание на тренировъчното световно първенство – през 2013 г.



Междувременно през 2014 г. слъгърът подписа най-дългосрочния и едновременно с това най-скъп договор в МЛБ – 13-годишна сделка за $325 млн. с Маями Марлинс. Сега САЩ са домакини на предварителна група С именно в Маями, а съперници на Team USA на ст. "Марлинс Парк" ще бъдат Канада, Колумбия и шампионът Доминиканска република. Освен Стантън за националния отбор ще играе още един от звездните аутфилдери на "марлините" – Крисчън Йелич, за когото това ще е дебют в Класиката.



В турнира през 2013 г. Стантън игра в 5 мача за САЩ, чийто тим отпадна във втората групова фаза и зае 6-о място в крайното класиране. Тогава той батира средно .235 (4 от 17) с едва 1 RBI. През 2016 г. Джанкарло удари .240 с 27 хоумръна и 74 RBI в 119 мача за Марлинс от редовния сезон на МЛБ.



