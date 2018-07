Сиска или Никол? 

Страхотен сблъсък се очертава да има в петък на Australian Open, когато един срещу друг в спор за място на финала ще се изправят Григор Димитров и Рафаел Надал. И двамата бяха безкомпромисни днес, отстранявайки с по 3:0 сета съответно 11-ия в света Давид Гофен (Белгия) и №3 Милош Раонич (Канада). Но докато носителят на 14 титли от "Големия шлем" и шампион на Australian Open за 2009 година Рафа Надал е подкрепян в Мелбърн от приятелката си Мария Франсиска, то Григор е изцяло концентриран върху тениса и представянето си на корта. Самият той каза, че в момента нищо не го разсейва и ще остави удоволствията извън корта за следващата седмица. Това обаче не ни пречи да изправим Сиска и гаджето на Гришо - ослепителната Никол Щерцингер, в директен дуел на смуглите красавициЗа нея се знае много малко. Може би именно поради липсата на информация, тя е описвана от медиите като "сериозна", "резервирана" и "скромна". Тя цени своята независимост и не иска всички да я възприемат просто като приятелката на Надал. Завършила е бизнес администрация и работи в застрахователна компания в Палма, столицата на Майорка. Затова не разполага с времето да придружава Рафа по целия свят, а и не би го правила, дори да можеше."Няма да се отрази добре нито на него, нито на мен, ако пътуваме навсякъде заедно. Той се нуждае от личното си пространство, когато се състезава, и само като си помисля какво би било да обикалям около него по цял ден и да го обслужвам, и се уморявам. Това би ме задушило. А тогава той ще се тревожи и за мен... Не, мисля, че ще спрем да се разбираме така добре, ако ходя навсякъде с него, споделя тя.Къдрокосата чаровница и Надал са гаджета вече 11 години. Запознава ги сестрата на Рафа и Сиска бързо се превръща в любимка на семейството на тенисиста. Двамата крият връзката си няколко години, но на един турнир през 2010 г-ца Перейо се появи на един турнир в компанията на майката на Надал - Ана Мария. През 2012-а вървеше слух, че двамата планират сватба, но ден-днешен той не получава потвърждение.Сега обаче Сиска е в Австралия, а Рафа се пошегува, че след 10 години тя най-сетне е получила "уайлд кард" за кортовете в Мелбърн.Никол Шерцингер е абсолютно противоположна като личност на Мария Франсиска Перейора. Американската певица от много години е под светлината на прожекторите. Дори за момент да не прави нищо в професионален план, 38-годишната певица постоянно е в заглавията на таблоидите. Ту заради появата й на някое събитие с предизвикателно облекло или просто заради поредния й купон в някое нощно заведение. Всъщност рядко минава ден без да чуем нещо за Никол.Никол Шерцингер е родена на 29 юни 1978 година (38 г.) в Хонолулу, Хавайски острови, в ревностно католическо семейство. Баща й Алфонсо Валиенте е филипинец, а майка ѝ Роузмари е наполовина украинка, наполовина хавайка. Никол се ражда, когато майка ѝ е все още в гимназията и родителите ѝ се разделят, докато е бебе. На 6-годишна възраст тя се мести в Луисвил, Кентъки с новото си семейство – сестра си Кейла и втория ѝ баща Гари Шерцингер. Никол приема неговото име, след като той я осиновява.На същата възраст Никол получава подарък, който ще определи посоката на живота ѝ – малък лилав касетофон и дебютния албум на Уитни Хюстън, който покорява класациите през 1985 г. За тях Шерцингер казва: „Родителите ми нямаха пари, но ми взеха този касетофон и албума на Уитни, в който имаше песента „Greatest Love of All“. Това беше! От този момент нататък аз исках да пея. Гласът ѝ беше толкова силен, чувствах всяка нота като истината.“Сега малкото момиченце вече е пораснало и осъществило своята мечта. Нейните най-силни години на музикалната сцена са като вокалистка на американската R&B група The Pussycat Dolls, но и соловата й кариера е достойна за уважение.Музикалната сцена обаче не е единственото място за изява на Никол. Смуглата красавица е страхотна танцьорка и през 2010 година става победителка в десетия сезон на „Dancing with the Stars“. Тогава Кери Ан Инаба, която е съдия в шоуто, определя Никол като „най-добрата танцьорка, която предаването някога е имало“. Никол е била и съдия в X Factor в САЩ, а за последното изпълняваше гтази роля и в британския вариант на певческото риалити.В личен план Никол Шерцингер имаше 7-годишна връзка с пилота от Формула 1 Люис Хамилтън. След като на няколко пъти те се разделяха и събираха, Никол каза "край", защото осъзна, че той няма намерение да ѝ предложи брак. Няколко месеца по-късно обаче тя отново срещна любовта. Този, който открадна сърцето й, бе Григор Димитров, а тяхната приказка продължава вече година и половина.Оттогава досега животът и на двамата много се промени. Григор вече е по-зрял, психически устойчив и устремен към целите си. А тя е намерила спокойствие във връзката си и най-важното - щастието.