Краси Анев със сребро на 20 км на Европейското първенство (снимки)

Титлата взе руснакът Александър Логинов, а общо шестима наши състезатели участваха. A photo posted by IBU Biathlonworld (@ibu_biathlonworld) on Jan 25, 2017 at 3:12am PST Димитър Герджиков остана на 24-о място, Владимир Илиев е на 29-о, Антон Синапов е на 59-а позиция, Михаил Клечеров е 65-и, а Димитър Парталов остана на 95-а позиция.



Първенството естествено не събира най-добрите в света на този спорт, които се подготвят за Световното първенство в началото на февруари. Логинов завърши с време 49:54.3 минути, но допусна и една грешка при първата си стрелба. Без нито един пропуск от рубежа на 11.4 секунди остана Анев.



30-годишният Алексей Слепов (Русия) остана на 3-а позиция с нула пропуска при стрелбите и изоставане на 53.6 секунди.



Димитър Герджиков остана на 24-о място с два пропуска и изоставане от 3:50.5, а най-любопитно е представянето на Владимир Илиев. Той остана на 29-о място с пасив от 4:19.4, но и пет грешки при стрелбата. В тази дисциплина обаче се начислява по една минута за всяка пропусната мишена. Така теоретично Илиев можеше да стане европейски шампион, ако беше безгрешен.

Също с 5 пропуска с пушката е Антон Синапов, който остана на 59-а позиция с изоставане от 6:30.2 минути. Останалите българи до края са: 65-и Михаил Клечеров на 7:07.5 и 4 грешки, 95-и Димитър Парталов на 12:00.6 и 6 грушки. 114 биатлонисти завършиха този старт.





Крайно класиране:



1. Александър Логинов (Русия) — 49.54,3 (1+0+0+0)

2. КРАСИМИР АНЕВ — +11,4 (0+0+0+0)

3. Алексей Слепов (Русия) — +53,6 (0+0+0+0).

4. Юрий Шопин (Русия) — +1.02,3 (0+0+1+0).

5. Алексей Волков (Русия) — +1.35,6 (0+0+0+1).

6. Дмитрий Малишко (Русия) — +1.48.5 (0+1+0+0).

7. Сергей Бочарников (Беларус) — +1.53,2 (0+0+0+1).

8. Тобиас Арвидсон (Швеция) — +1.57,1 (0+0+0+0).

9. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) — +1.57,2 (0+2+0+0).

10. Эмилиен Жаклен (Франция) — +2.05,5 (0+0+0+1)…

