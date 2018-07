Волейбол Мачът на сезона за Марица и Пловдив! Гледайте Марица - Ямамай ТУК!!! 25 януари 2017 | 13:38 - Обновена 0 0 0 0 3 Тази вечер българският шампион Марица (Пловдив) излиза в решителен мач от втория по сила европейски турнир за Купата на ЦЕВ. Срещата е от 1/16-финалите на надпреварата, а съперник в зала "Колодрума" ще бъде италианския Унет Ямамай (Бусто Арсицио). Преди 10 дни на италианска земя волейболистките на Марица отстъпиха с 1:3 гейма и днес се нуждаят от успех с 3:0 или 3:1, за да достигнат до решителния златен гейм. В противен случай европейското участие на пловдивчанки през този сезон ще приключи. Задачата пред българските шампионки е, без съмнение, изключително трудна. Отборът от Бусто Арсицио е сравнително млад, като клубът е основан през 1998 г., но във витрината си има златен требъл в Италия през сезон 2011/12, а два пъти печели и Купата на ЦЕВ. Водещи фигури са Валентина Диуф и нападателката от Доминикана Брайелин Мартинес (MVP на последното световно за девойки старша възраст (U20) през 2015 г.).

Nasya & Zhana: The support from the stands gives us wings!#Maritza #Volleyball #CEVCupW @CEVolleyball @UYBAvolleyhttps://t.co/4CN4bRZdIH pic.twitter.com/HgGXXI6Zn0 — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) 25 януари 2017 г. Марица успя да вземе гейм в първия мач и отборът, воден от Иван Петков, видя, че не е далеч от високото ниво в Европа. Разликата обаче идва от това, че тимът на Ямамай има сериозни мачове всеки три дни, докато българският шампион има някъде около три сериозни срещи през целия сезон у нас. И тези двубои са именно в евротурнирите, защото в т.нар. първенство, съставено предимно от състави за девойки младша и старша, Марица просто няма конкуренция. И по тази причина от ръководството на пловдивския клуб правят и невъзможното, за да играят контроли в съседни държави като Сърбия, Турция и Румъния. Преди 10 дни на италианска земя волейболистките на Марица отстъпиха с 1:3 гейма и, за да достигнат до решителния златен гейм. В противен случай европейското участие на пловдивчанки през този сезон ще приключи. Задачата пред българските шампионки е, без съмнение, изключително трудна. Отборът от Бусто Арсицио е сравнително млад, като клубът е основан през 1998 г., но във витрината си има златен требъл в Италия през сезон 2011/12, а два пъти печели и Купата на ЦЕВ. Водещи фигури са Валентина Диуф и нападателката от Доминикана Брайелин Мартинес (MVP на последното световно за девойки старша възраст (U20) през 2015 г.).успя да вземе гейм в първия мач и отборът, воден от Иван Петков,. Разликата обаче идва от това, че тимът на, докато българският шампион има някъде около три сериозни срещи през целия сезон у нас. И тези двубои са именно в евротурнирите, защото в т.нар. първенство, съставено предимно от състави за девойки младша и старша, Марица просто няма конкуренция. И по тази причина от ръководството на пловдивския клуб правят и невъзможното, за да играят контроли в съседни държави като Сърбия, Турция и Румъния. През този сезон жребият изобщо не бе благосклонен към българския първенец, като първо им отреди срещи със световните клубни шампионки от Турция - Еджзаджъбашъ ВитрА (Истанбул), а след това като първи съперник за Купата на ЦЕВ силния италиански тим.



От мача с турския "дрийм тийм" обаче видяхме, че в България има жажда за силен женски волейбол, след като близо 4000 зрители дойдоха по трибуните на зала "Колодрума". Вероятно и днес красивата зала ще бъде доста посетена. А именно от това имат нужда състезателките на Марица. От силна подкрепа срещу класния опонент. Защото това е един от мачовете им на сезона. И в никакъв случай пловдивчанки не са обречени.



BGvolleyball.com



ГЛЕДАЙТЕ мача МАРИЦА - ЯМАМАЙ онлайн ТУК!!! GAME DAY!@CEVolleyball #CEVCupW #volleyball#Maritza Plovdiv vs. @UYBA

Jan 25, 18:30 EET, @ Kolodruma

Live links: https://t.co/mjwzLz0l8S pic.twitter.com/JcT6wyy2PR — Maritza Plovdiv VC (@volleymaritza) 25 януари 2017 г. През този сезон жребият изобщо не бе благосклонен към българския първенец, като първо им отреди срещи със световните клубни шампионки от Турция - Еджзаджъбашъ ВитрА (Истанбул), а след това като първи съперник за Купата на ЦЕВ силния италиански тим.От мача с турския "дрийм тийм" обаче видяхме, че, след като близо 4000 зрители дойдоха по трибуните на зала "Колодрума". Вероятно и днес красивата зала ще бъде доста посетена. А именно от това имат нужда състезателките на Марица. От силна подкрепа срещу класния опонент. Защото това е един от мачовете им на сезона. И в никакъв случай пловдивчанки не са обречени.

Още по темата

0 0 0 0 3 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1178 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1