Предложиха име на групата на Гришо, Федерер и Хаас

Роджър Федерер каза, че стартира момчешка група, пя заедно с Григор Димитров и Томи Хаас, а феновете не закъсняха да предложат име на бъдещата банда.



Миналата седмица рекордьорът по титли от “Големият шлем” пусна видео, в което с най-добрия български тенисист и бившия №2 в света от Германия изпълняват на живо Hard To Say I'm Sorry на “Чикаго” с акомпанимент и съвети от музикалния продуцент Дейвид Фостър, който е един от създателите на парчето.



По-късно Федерер призна, че не знаел думите от текста, въпреки че е слушал песента хиляди пъти, Томи е спасил изпълнението, а Григор изглежда добре, но пее ужасно. “Проектът” на трите звезди бе приет много добре в социалните мрежи. Първото предложение за име на групата е One handed backhands (“Бекхенди с една ръка”) и изборът не е случаен.



И тримата тенисисти са сред най-добрите в света в изпълнението на удара по този начин. Класическият бекхенд с една ръка все по-рядко се среща в професионалната верига. “Това ще бъде най-добрата момчешка банда в света”, сигурен е фенът, който измисли името.



"24 часа"