Сергей Тетюхин: Спирам да уважавам Жиба, той е страхливец

Сегодня, один из уважаемых мной волейболистов, до сегодняшнего дня, позволил себе обвинить нашу сборную команду России в нечестной победе в Лондоне! Якобы большая часть нашей команды находилась под воздействием запрещённых препаратов! Я бы возможно меньше удивился высказываниям людей, мягко говоря далеких от понимания того что происходит внутри спорта! Он прекрасно знает как ценой досталась нам эта ПОБЕДА! Видимо человек который закончил спортивную карьеру, быстро забыл об этом! Я понимаю, что то поражение до сих пор не даёт спокойно жить и наверно не на такой ноте хотелось завершить карьеру! Но проигрывать нужно ДОСТОЙНО и всегда оставаться мужиком! А это заявление я считаю ТРУСЛИВЫМ! #volleyball #tetyukhin

