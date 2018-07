Бейзбол Япония без Танака и Дарвиш в Световната класика, Венецуела събира "дрийм тим" 24 януари 2017 | 12:06 - Обновена 0 0 0 0 0 Питчерът на Ню Йорк Янкис Масахиро Танака обяви, че няма да играе за тима на Япония в Световната бейзболна класика '17. 28-годишният десничар съобщи решението си малко повече от месец преди началото на четвъртото издание на единственото първенство за национални отбори под съвместната егида на световната конфедерация (WBSC) и Мейджър лийг (МЛБ).



"Взимайки предвид множество различни фактори, прецених, че ще ми бъде трудно да съчетая Класиката с подготовката си за новия сезон в МЛБ. Затова реших, че няма да участвам", сподели Танака на импровизирана пресконференция на ст. "Ракутен Кобо" в Сендай. Там Масахиро прекара първите 7 сезона от професионалната си кариера като играч на Тохоку Ракутен Голдън Ийгълс (2007-2013), преди да бъде трансфериран в Бронкс.



Освен Танака още един звезден питчер от МЛБ, извел "самураите" до титлата от Световната класика '09 – Ю Дарвиш, отказа да подсили националния отбор. Асът на Тексас Рейнджърс също предпочете да се концентрира върху пролетните тренировки във Флорида и Аризона.



Така по всяка вероятност единственият играч от МЛБ в селекцията на "Нипон" за тазгодишната Класика (6-22 март) ще бъде аутфилдерът на Хюстън Астрос Норичика Аоки. Всички останали избраници на мениджъра Хироки Кокубо ще са от местната професионална лига NPB. Япония е домакин на гр. А в Токио срещу отборите на Куба, Австралия и Китай.



Същевременно друг от участниците в Световната класика – Венецуела, събира същински "дрийм тим" за шампионата. Освен на отдавна заявилите участие суперзвезди Мигел Кабрера (Детройт Тайгърс), Хосе Алтуве (Хюстън Астрос), Карлос Гонсалес (Колорадо Рокис), Салвадор Перес (Канзас Сити Роялс) и Феликс Ернандес (Сиатъл Маринърс), селекционерът Омар Вискел ще може да разчита на още едно цяло съзвездие – Виктор Мартинес (Детройт Тайгърс), Ендер Инсиарте (Атланта Брейвс), Алсидес Ескобар (Канзас Сити Роялс), Мартин Прадо (Маями Марлинс) и Санди Леон (Бостън Ред Сокс).



С този страховит състав Венецуела изглежда фаворит в гр. D срещу домакина Мексико, Италия и Пуерто Рико.



