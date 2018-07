Моторни спортове Роси и Винялес бяха зарадвани от топло посрещане в Индонезия 24 януари 2017 | 11:35 - Обновена 0 0 0 0 0 Валентино Роси и Маверик Винялес посетиха огромна част от феновете си в Индонезия на ежегодната среща на Yamaha в Джакарта, а Винялес имаше честта да тества новите Yamaha All New R15 и AEROX 155VVA на премиера на "Сентул". Показването на All New R15 в Индонезия бе и глобална му премиера. Доволен от престоя си в страната, Роси пожела няколко дни почивка, докато Винялес продължи с обиколката си с Yamaha и тества двете машини на индонезийската писта. Винялес допълни, че е много поласкан от топлото посрещане в Индонезия и бе категоричен, че още през предстоящия сезон ще се опита да влезе в битката за титла. На 28 януари двамата моциклетисти на японския конструктор ще се съберат отново в Малайзия, два дни преди първия официален тест в MotoGP за 2017 година на "Сепанг". Снимки: yamahamotogp.com

Още по темата

0 0 0 0 0 АНТОНИЯ СИМОВА Редактор - отдел "Моторни спортове" Прочетена 217

1