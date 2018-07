Тенис Азаренка се завръща за US Open 23 януари 2017 | 12:19 - Обновена 0 0 0 0 0



Азаренка разказа за първите седмици след раждането: "Изпитах съвсем нови чувства и емоции. Физически усетих умора и болки в цялото тяло, които са други ниво в сравнение с тениса".





Виктория Азаренка разкри, че възнамерява да се върне на корта за US Open. През декември бившата номер 1 в света роди първото си дете - момче, на име Лео Александър. "Ще се завърна през лятото с идея да се подготвя по най-добрия начин за US Open", сподели 27-годишната тенисистка от Беларус.Азаренка разказа за първите седмици след раждането: "Изпитах съвсем нови чувства и емоции. Физически усетих умора и болки в цялото тяло, които са други ниво в сравнение с тениса".

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 970

1