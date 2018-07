Бейзбол Изгряваща звезда от МЛБ загина в родината си 23 януари 2017 | 11:20 - Обновена 0 0 0 0 0



Говорителят на местната Пътна полиция Хакобо Матео съобщи, че фаталният инцидент е станал в неделя сутрин на магистрала край градчето Хуан Адриан, на около 60 км северозападно от столицата Санто Доминго. По-късно стана ясно, че Вентура е загубил контрол върху своя "Джип Ранглер" при опит да се отклони по планински път и е излетял от преобръщащия се джип, а пристигналите на място парамедици само са констатирали смъртта му.



"Молитвите ни сега са насочени към семейството на Йордано, всички негови приятели и съотборници, нашите фенове и всички в бейзболното общество. Всеки, свързан с нашия отбор и нашия клуб, скърби дълбоко. Това е нещо, което преобръща представите. И по много тъжен начин ни напомня, че утрешният ден не е гарантиран на никого", заяви генералният мениджър на Канзас Сити Дейтън Мур.







Йордано Вентура прекара всичките си 4 сезона в МЛБ (2013-2016) с униформата на "кралските" и през 2015 г. помогна на тима да спечели Световните серии след 30-годишно прекъсване. Доминиканският десничар бързо получи прозвището "Асото" и си извоюва репутацията на един от най-силно хвърлящите питчери във Висшата лига с бърза топка около 100 мили/ч (161 км/ч).



Също в неделя, при друго пътно произшествие в Доминикана, загина бившият инфилдер от МЛБ Анди Марте (33 г.). Игралият като първи и трети бейзмен за Атланта Брейвс (2005), Кливланд Индиънс (2006-2010) и Аризона Дайъмъндбекс (2014) е катастрофирал фатално на около 150 км северно от Санто Доминго.



Преди години други двама доминикански бейзболисти умряха при инциденти на пътя в родината си. През 2000 г. бившият шортстоп на Хюстън Астрос (1990-1994, 1996), Сан Диего Падрес (1995-1996) и Детройт Тайгърс (1996) Андухар Седеньо загина на 31 г. край Ла Романа. А през 2014 г. аутфилдерът на Сейнт Луис Кардиналс Оскар Таверас си отиде на 22 г. край Пуерто Плата.



Според статистика на Световната здравна организация от 2015 г. Доминиканската република има най-високия процент на смъртни случаи на пътя в Северна и Южна Америка със средно 29,3 убити при катастрофи на 100 000 души население.



