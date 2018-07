Пострадалият футболист на Хъл Сити вече е в стабилно състояние

Футболистът на Хъл Сити Райън Мейсън вече е в стабилно, състояние, обявиха от клуба. Той е претърпял операция и в следващите няколко дни ще остане в болницата.Халфът на "тигрите" се оказа с кръвоизлив в мозъка след фрактурата на черепа, която получи в мача срещу Челси снощи (0:2). На Острова се появиха информации, че той е с опасност за живота, но последните новини около състоянието му са добри.Мейсън се сблъска с Гари Кейхил в началото на първото полувреме и в продължение на 8 минути получаваше медицинска помощ на терена. В един момент той дори бе включен и на кислород. Веднага след това Мейсън бе изнесен на носилка от терена и откаран в болница. Защитникът на Челси връхлетя върху своя съперник след едно центриране от корнер, но не уцели топката, а слепоочието на противниковия футболист.Мениджърът на Хъл Марко Силва не знаеше много подробности за състоянието на полузащитника и заяви единствено, че той е откаран в болница.

Гари Кейхил сподели, че се надява на бързо възстановяване на Мейсън, а наставникът на Челси Антонио Конте и Сеск Фабрегас също изразиха надежда, че всичко с футболиста на Хъл Сити ще бъде наред.

Get well soon Mase!! Thoughts are with you and your family, stay strong!!! @RyanMason pic.twitter.com/HLU2tN5irN