Ракетата започна бавно финала на Мастърс, но оцеля в първата сесия

42-годишният Пери водеше с 4:1, направи голям пропуск в шестия фрейм и вместо да увеличи още аванса си, трябваше да прекара по-голямата част от остатъка от сесията на стола си. Така 41-годишният шесткратен шампион в Мастърс О'Съливан си осигури равенство 4:4 преди решителния вечерен сегмент от финала. Първата част от дуела между двамата не предложи големи точкови серии и единствено Пери имаше възможност да стигне до сенчъри от 115, а като цяло той определено трябва да се чувства разочарован, че след толкова солидно представяне не можа да си осигури аванс срещу разсеяния в началото О'Съливан.



В първия фрейм публуката още не се бе успокоила и съдията Пол Колие често трябваше да напомня на феновете в залата да бъдат тихи и да не използват светкавици на фотоапаратите си. Ракетата направи странен пропуск по лесна червена, докато беше в серия от 24 точки, вероятно разсеян от шум, дошъл от тренировъчната маса в близост до телевизионната (там се упражняваха Джими Уайт и Стивън Хендри). За Пери обаче нямаше никакво значение и той направи великолепно изграден брейк от 72, за да грабне първия фрейм. Ракетата продължи с нехарактерните пропуски и в началото на втората партия, като изпусна шанса да накаже съперника след фаул по синята при опит за излизане от снукър. Самият Пери обаче не можа да реализира червена в средния джоб и двамата подхванаха тактически дуел. 42-годишният англичанин направи също някои пропуски по лесни топки, но О'Съливан вкара зелената и с тази си грешка позволи на съперника да продължи с по-добрия старт на финала - халф-сенчъри от 53 за Пери и 2:0 в негова полза. След като в предишните партии Ракетата имаше успевамост при ударите от едва 80%, за малко не попадна в беда и в третия фрейм, защото загуби сейфти дуела при 59-0 в своя полза. Пери изглеждаше в отлична позиция да разчисти масата и да дръпне още в резултата, но сбърка последната черна преди цветовете и все пак Рони намали на 2:1. The plant played to perfection! #DafabetMasters pic.twitter.com/q1xyiGGpt2 — World Snooker (@WorldSnooker1) January 22, 2017 Неточностите в играта на Ракетата продължиха и този път бе наказан в четвъртия фрейм, когато направи слаб защитен удар и остави налична червена за Пери. По-възрастният майстор на щеката се възползва от шанса си и с отлично разчистване за 74 точки не само записа най-големия си брейк в мача, но и поведе с 3:1 на интервала. Страхотен брейк от 115 - първият сенчъри във финала - бе показателен, че почивката изобщо не бе разстроила чудесния игрови ритъм на Пери, който поведе с 4:1 и продължи невероятното си представяне срещу О'Съливан.



Ракетата отдели време на интервала да поговори със спортния психолог Стив Питърс, чието влияние в кариерата на Гения от Чигуел е огромно - без него Рони едва ли щеше още да радва милионите си фенове толкова дълго време около масата. Рони вкара отлична червена в началото на шестия фрейм, а после разви хубаво групата с вторичен разбиващ удар, но направи пореден нехарактерен пропуск по черната. Самият Пери обаче също сбърка по най-ценната топка за същия среден джоб и двамата трябваше да отделят време за тактическа битка. Ракетата продължи с глупавите пропуски от оригиналната позиция на черната, но пък Пери му направи страхотен подарък при 40-27 и го върна на масата при две оставащи червени. Рони разчисти с мини-брейк от 40 и намали изоставането си на 4:2. О'Съливан направи най-добрия си брейк в мача - 44 точки, които не са внушителни сами по себе си, но му осигуриха комфортен аванс от два снукъра. Пери постави под напрежение Ракетата с отлични капани, но успя да намали изоставането си само с един снукър и в крайна сметка надлъгването бе спечелено от Гения от Чигуел. Това бе най-дългият фрейм - 20 минути, като преди него средната продължителност бе 13:30. How thin was that?#DafabetMasters pic.twitter.com/sDy2odOmpV — World Snooker (@WorldSnooker1) January 22, 2017 Ракетата демонстрира нагледно, че е превключил на по-висока скорост, защото със серии от 68 и 29 си осигури равенство в резултата в последната партия от ранната сесия на финала и със сигурност ще започне вечерния сегмент далеч по-спокоен. 