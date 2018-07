Европейски футбол Емполи надви Удинезе с късен гол (видео) 22 януари 2017 | 18:27 - Обновена 0 0 0 0 0



КЛАСИРАНЕ Отборът на Емполи надви с 1:0 у дома Удинезе в мач от 21-ия кръг на италианската Серия "А". По този начин Емполи нанесе трета поредна загуба на Удинезе в първенството. Автор на попадението стана Леван Мчелидзе , който изпрати топката в противниковата врата с глава в 82-ата минута.Емполи заема 17-а позиция в класирането с вече 21 точки, като е на цели 11 точки от опасната зона. Удинезе е 13-и с 25 точки. 21 кръг, неделя 22 януари Серия А Емполи 1:0 краен резулат Удинезе титуляри състав детайли статистика класиране залози Стадион: "Карло Кастелани"

Съдия: Carmine Russo 28 23 21 5 2 5 21 77 8 16 27 30 27 5 37 3 6 20 77 30 10 18 Джовани Мартушиело Игор Тудор 4-3-1-2 4-3-3 Титуляри Лукаш Скорупски 28 30 Орестис Карнезис Венсан Лаурини 2 37 Давиде Фараони Джузепе Белуши 2 5 Данило Андреа Коста 21 27 Фелипе Мануел Паскуал 23 3 Самир Даниеле Кроче 5 23 Емил Халфредсон Марсел Бюхел 77 6 Секо Фофана Раде Крунич 8 14 Якуб Янкто Мануел Пучарели 20 10 Родриго де Паул Леван Мчелидзе 16 91 Дуван Сапата Масимо Макароне 7 77 Сирил Теро Резерви Андрес Тейо 21 18 Стипе Перица Маме Тиам 27 30 Ридер Матос Фредерик Весели 5 20 Свен Кумс 87' Свен Кумс жълт картон 85' Якуб Янкто излиза Ридер Матос влиза Леван Мчелидзе гол 82' Андрес Тейо жълт картон 78' Масимо Макароне излиза Маме Тиам влиза Мануел Пучарели излиза 72' Андрес Тейо влиза 63' Емил Халфредсон излиза Свен Кумс влиза Самир жълт картон Венсан Лаурини излиза 56' Дуван Сапата излиза Фредерик Весели влиза Стипе Перица влиза Андреа Коста жълт картон 48' Мануел Паскуал жълт картон 45' Джузепе Белуши жълт картон 40' 33' Емил Халфредсон жълт картон 27' Якуб Янкто жълт картон 5 Подавания 8 1 Голове 0 7 Ъглови удари 3 14 Центрирания 24 0 Засади 2 1 Точни удари 2 14 Тъчове 6 3 Неточни удари 2 3 Удари от вратата 8 56 Притежание на топката % 44 4 Жълти картони 4 0 Блокирани удари 4 3 Смени 3 1 Контра атаки 0 19 Извършени фалове 18 Серия А М П Р З Г точки 1 Ювентус 38 29 4 5 77:27 (50) 91 2 Рома 38 28 3 7 90:38 (52) 87 3 Наполи 38 26 8 4 94:39 (55) 86 4 Аталанта 38 21 9 8 62:41 (21) 72 5 Лацио 38 21 7 10 74:51 (23) 70 6 Милан 38 18 9 11 57:45 (12) 63 7 Интер 38 19 5 14 72:49 (23) 62 8 Фиорентина 38 16 12 10 63:57 (6) 60 9 Торино 38 13 14 11 71:65 (6) 53 10 Сампдория 38 12 12 14 49:55 (-6) 48 11 Каляри 38 14 5 19 55:76 (-21) 47 12 Сасуоло 38 13 7 18 58:63 (-5) 46 13 Удинезе 38 12 9 17 47:56 (-9) 45 14 Киево 38 12 7 19 43:61 (-18) 43 15 Болоня 38 11 8 19 40:58 (-18) 41 16 Дженоа 38 9 9 20 38:64 (-26) 36 17 Кротоне 38 9 7 22 34:58 (-24) 34 18 Емполи 38 8 8 22 29:61 (-32) 32 19 Палермо 38 6 8 24 32:77 (-45) 26 20 Пескара 38 3 9 26 37:81 (-44) 18 Шампионска лига

