Тито Ортиз заключи Чеъл Сонен в прощалния си мач и се оттегли от ММА

Бойни спортове

В съботната файт карта на Bellator 170, ММА легендата Тито Ортиз се би за последен път в своята професионална кариера. Негов опонент бе една от големите усти на смесените бойни изкуства – Чеъл Сонен.

Ортиз успя за по-малко от рунд да надделее и да задуши своя противник в клетката. Началото на двубоя стартира с тейкдаун от страна на съпруга на Джена Джеймисън. Сонен обаче успя да преобърне ситуацията и да застане отгоре. След като усети, че arm in гилотината, която бе наложил няма да накара Тито да тапне, Чеъл само държеше главата и се надяваше да дойде точния момент, в който може да избяга. Ортиз освободи главата си от клопката, бързо наложи over – under контрол и премина от полу-гард в маунт. Сонен направи няколко опита да избяга, които бяха изцяло лишени от техническа креативност и комплектност. Той реши да заложи единствено на силата и експлозивността си, но Тито не позволи положителен развой на събитията и смачка неадекватните опити за излизане от удобната за него ситуация. Сонен, лишен от варианти, се обърна по корем, за да избегне ударите с лакти и юмруци. Този ход постави началото на края и доведе до финализирането на удушаващия прийом от страна на Тито.

Тито Ортиз се оттегля от спорта ММА с 19 победи и 12 загуби. Той е част от „Залата на славата в UFC”. Печели титлата в полу-тежката категория на най-известната федерация по смесени бойни изкуства след битка с Вандерлей Силва. Защитава златния си пояс срещу атлети като Владимир Матюшенко, Кен Шамрок и Еван Танър.