Снукър Ракетата подчини Краля на брейковете Фу и е на 12-и финал на Мастърс 21 януари 2017 | 19:53 - Обновена



Рони О'Съливан за втора поредна година се класира на финала на Мастърс и продължи по най-добрия начин защитата на титлата си в най-престижния снукър турнир извън ранкинг системата. Ракетата срази с 6:4 Марко Фу, който до този момент си бе заслужил реномето на най-добрия брейк-билдър в "Александра Палас", защото бе зарадвал феновете с два фамозни мача с Джъд Тръмп (6:5) и Марк Алън (6:2). Дуелът между двамата задоволи претенциите на феновете на джентълменския спорт, за разлика от предишната среща на Рони с Нийл Робъртсън. Майсторът на щеката от Хонконг водеше с 4:3, когато направи изключително фатален и нехарактерен пропуск по червена за долния ляв джоб с удължителя. Разочарованието на Фу бе толкова видимо, че от този момент нататък Ракетата пое контрола над събитията в мача. Още в първия фрейм на публиката стана ясно, че съперниците са в отлично настроение за сериозни точкови серии - 87 за 1:0, но в следващата партия направи пропуск по червената и върна Рони на масата, който пък разчисти и изравни. Фу отново поведе с 2:1 след феноменален брейк от 110 точки, но може би интервалът пристигна в по-подходящо време за О'Съливан, защото той се развихри с 95 след почивката и стигна набързо до 2:2. Как обаче реагира Фу - подобряване на собственото си върхото постижение в турнира по големина на брейкове със 141 за 3:2 в резултата. В последствие щеше да стане ясно, че именно тази космическа серия трябваше да утешава азиатеца, но той продължава да е лидер за бонуса от 10 хиляди паунда. Рони отвърна подобаващо на предизвикателството със сенчъри от 122 за 3:3, преди Фу с поредица от 83 да си върне аванса. Именно в следващия фрейм обаче дойде въпросният пропуск на азиатеца с удължителя, който го разстрои достатъчно, че да не може да вземе повече фреймове в мача. Рони изравни с брейк от 64, а след това спечели и последвалите две партии, за да си осигури участие на 12-и финал в Мастърс!

