"Monsters of Rock 2006" под Аспаруховия мост във Варна

Предстоящият в България фестивал "Monsters of Rock 2006" ще се състои от 3 до 7 август до хидробазата под Аспаруховия мост, съобщава „Про Рок”, като цитира председателя на варненския Общински съвет Борислав Гуцанов.





Засега участието са потвърдили следните банди:



MOTORHEAD

SAXON

UFO

NEVERMORE

FEAR FACTORY

CELTIC FROST

H-BLOCKX

GAMMA RAY

KREATOR

GOTTHARD

MASTERPLAN

MICHAEL SCHENKER GROUP

OVERKILL

Axel Rudi Pell

DORO

UDO

EDGUY

METAL CHURCH

EKTOMORF

VICTORY

Uli Jon Roth

ROSE TATTOO

HOLY MOSES

THUNDERBOLT

ONSLAUGHT

BRAZEN ABBOT

SILENT MADNESS

DOOMFOXX

HELLFUELED

RECKLESS TIDE

THE BRONX CASKET CO.

DELIRIOUS

NOISE FOREST

NIKKI PUPPET

L.O.S.T.

SUIDAKRA

FLESHGORE

JUSTICE

GORILLA MONSOON

EVERFEST

CORNAMUSA

THE BIRTHDAY MASSACRE

SJK

POST SCRIPTUM

WE

DREAMLAND

THE REVENGE PROJECT

ATROCITY

LEAVE'S EYES

DISBELIEF

ARCHEON

DIVA INT

ORPHANED LAND

OPETH