Професионалистите в Германия отсякоха: Оба-Оба е №1

Пиер-Емерик Обамеянг от Борусия (Дортмунд) беше избран за най-добър полеви футболист през първата половина на сезона в германското първенств. Мануел Нойер от Байерн (Мюнхен) пък спечели отново приза за най-добър сред вратарите.

В анкетата, организирана от списание "Кикер" сред професионалните футболисти, Обамеянг събра 33.6 процента от гласовете на 238 участвали в допитването. Габонският национал изпревари Емил Форшберг от РБ (Лайпциг) (23.1 процента) и Роберт Левандовски от Байерн (14.3).

Обамеянг е водещ реализатор на Бундеслигата с 16 гола.

