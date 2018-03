Дракслер вече е забравен - национал на Франция е новият ас на Волфсбург

Дни след като продаде Юлиан Дракслер на Пари Сен Жермен за 42 млн. евро отборът на Волфсбург обяви привличането на втори нов играч. Това е Пол-Жорж Нтеп от Рен, за когото ще бъдат платени 8,5 млн. евро.

Нтеп е на 24 години, роден е в Камерун, но има френски паспорт и дори вече записа два мача за националната селекция на "петлите". Като стил на игра наподобява Усман Дембеле от Борусия (Дортмунд). Договорът му с "вълците" е до лятото на 2021 г.

Преди него Волфсбург вече представи закупения от Майнц 05 Юнус Мали, а още преди раздялата с Дракслер беше договорен Рийхедли Базур от Аякс. Голямата цел на клуба обаче е нападателят на Наполи Маноло Габиадини.

В същото време се очаква да бъдат продадени още Луис Густаво и Виейриня.

Волфсбург е едва 13-и след есенния полусезон в Бундеслигата.

VfL Wolfsburg have signed @PGNtep from @staderennais. The attacker has received a deal until 2021. pic.twitter.com/vVzNOBdcJE