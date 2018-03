По кого крещеше Пике?

Нервите сред футболистите на Барселона взеха връх след снощното равенство (1:1) срещу Виляреал, което дава шанс на Реал Мадрид да дръпне значително пред каталунците в класирането. На излизане от терена Жерард Пике гневно размаха пръст, а според RAC 1 той е бил насочен към намиращия се в ложите на стадиона президент на Футболната лига в Испания Хавиер Тебас.

"Видя ли това, видя ли го? Да, ти, точно ти!", е казал бранителят на "лос кулес".

Тебас е недолюбван от всички на "Камп Ноу", след като през есента заяви, че "лос кулес" са симуланти и провокатори, визирайки скандалите в края на мача с Валенсия на "Местайя", когато по тях беше хвърлена бутилка.

Снощи Пике е реагирал така, след като съдията подмина две спорни ситуации за дузпа в наказателното поле на Виляреал.

"Към кого беше насочен този жест", гласеше въпросът на журналистите към защитника след срещата. "Той си знае", отговори Пике.

Video: Pique yelling at Liga president Tebas after the Villarreal game #fcblive [via @casadelfutbol] pic.twitter.com/qaK61SeAA4