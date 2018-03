Списанието на УЕФА със специален материал за новата база на националите

Специален материал посветен на откриването на базата на Българския футболен съюз в Бояна бе публикуван в първия брой за 2017 година на официалното списание на УЕФА – UEFA Direct.

Материалът е озаглавен „A new home, at the foot of Vitosha mountain“ („Нов дом в полите на Витоша“) и в него се описват подробности около церемонията по откриването на базата на 17-ти ноември 2016-та година, на която присъстваха президентът на УЕФА Александър Чеферин, съветникът на президента на ФИФА Звонимир Бобан, министърът на спорта Красен Кралев и над 500 други официални лица и гости от страната и чужбина.

Разширеният репортаж започва с кратка историческа справка свързана със символиката на датата 17 ноември и знаменитата победа на българския национален отбор през 1993 година на „Парк де Пренс“ в Париж.

В следващите редове UEFA Direct напомня, че изграждането на „Дома на футбола“ е осъществено със средства на УЕФА и ФИФА върху земя отпусната от премиера Бойко Борисов за период от 30 години.

Публикувани са и специалните поздравления от страна на президента на УЕФА Александър Чеферин към президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов по случай откриването на новата база.

„Тази модерна база е построена благодарение на усилията на Борислав Михайлов и неговия екип. Поздравления за добре свършената работа! Една от основните задачи на УЕФА е да финансира и подкрепя подобни проекти за доброто развитие на футбола в отделните страни“, казва президентът на УЕФА.

Материалът съдържа и специално интервю с президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов.

„От дете мечтаех да печеля трофеи и да постигам успехи във футбола, точно както моят баща, който също бе вратар, го правеше. Постигнах това на терена, а по-късно една от мечтите ми като ръководител бе свързана с това да предоставя на младите футболисти от националните отбори най-добрите възможни условия за подготовка, най-добрите терени и най-добрата база за да развиват качествата си. Сега съм щастлив, защото мога да кажа, че с откриването на „Дома на футбола“ тази мечта се сбъдна, казва Борислав Михайлов за UEFA Direct.