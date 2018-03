Бейзбол Енкарнасион в Кливланд: Искам титла с Индиънс 06 януари 2017 | 10:40 - Обновена 0 0 0 0 0 Финалистът в Световните серии на МЛБ Кливланд Индиънс представи официално своята най-ценна зимна придобивка Едуин Енкарнасион. Точно две седмици след като стана ясно, че се е съгласил на 3-годишен договор за $60 млн., слъгърът бе представен на ст. "Прогресив Фийлд" от президента на "индианците" Крис Антонети.



"Той е перфектно попълнение за нашия отбор – отбеляза шефът. – Всичко, което той носи на нашия клуб, е безценно. По време на своята кариера Едуин спечели уважението на всички не само със своите бейзболни умения, но и със своето отношение към съотборниците и обществото. Щастливи и развълнувани сме, че днес можем да го представим като част от тима на Кливланд."



Самият доминиканец изтъкна, че е амбициран да спечели титлата с Индиънс – нещо, което не успя да постигне за повече от 7 сезона с Торонто Блу Джейс (2009-2016).



"Много ми е трудно, защото всички знаят, че бях 6-7 години с един и същи клуб. Но сега продължавам напред и искам да благодаря на всеки, който ме е подкрепял – заяви Енкарнасион, който утре навършва 34 г. – Кливланд има един от най-добрите отбори в Американската лига и определено най-добрия шанс да спечели Световните серии. Така че аз съм щастлив да бъда тук. Знам, че те искат да побеждават. Знам, че и аз искам да побеждавам. Смятам, че пасвам идеално на този тим. Искам да спечелим титлата, ние можем да го направим."



