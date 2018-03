Зимни спортове Сергей Устюгов с четвърта победа в "Тур дьо ски", Цинзов се отказа (видео) 04 януари 2017 | 15:33 - Обновена 0 0 0 0 0

A photo posted by FIS Cross-Country World Cup (@fiscrosscountry) on Jan 4, 2017 at 4:57am PST С това той увеличи аванса си на върха в класирането във веригата пред втория Мартин Сундби от Норвегия на 42,2 секунди и на 1:18.8 минути пред третия Алекс Харви от Канада.



Състезанието бе много интересно и обещаваше оспорван финал между Устюгов и Сундби, след като норвежецът успя да свали изоставането си до 16 секунди няколко километра преди финала. Руснакът обаче бе запазил сили и успя да увеличи аванса си с още 21 до края, за да спечели състезанието с преднина от 37,2 секунди.



Харви завърши днешната надпревара трети с изоставане от 1:08.8 минути от Устюгов, като метри преди финала изпревари швейцареца Дарио Колоня. На пето място в Оберстдорф остана финалендецът Мати Хейкинен.



Българският представител в надпреварата Веселин Цинзов се отказа около петия километър на днешното състезание, след като за това разстояние натрупа още минута изоставане от водача и по този начин загуби шансове да завърши най-престижната надпревара в ски бягането, която продължава със стартове в Италия - в Тоблах на 6 януари и във Вал ди Фиеме на 7 и 8 януари.



В генералното класиране за Световната купа водач е Сундби със 728 точки, следван от друг норвежец - Фин Хеген Крог с 455 точки и Устюгов с 450.

A video posted by FIS Cross-Country World Cup (@fiscrosscountry) on Jan 4, 2017 at 5:02am PST Руснакът Сергей Устюгов остана непобеден "Тур дьо ски" през този сезон, след като днес спечели преследването на 15 километра при мъжете в германския зимен център Оберстдорф - четвърти от общо седем старта във веригата.С това той увеличи аванса си на върха в класирането във веригата пред втория Мартин Сундби от Норвегия на 42,2 секунди и на 1:18.8 минути пред третия Алекс Харви от Канада.Състезанието бе много интересно и обещаваше оспорван финал между Устюгов и Сундби, след като норвежецът успя да свали изоставането си до 16 секунди няколко километра преди финала. Руснакът обаче бе запазил сили и успя да увеличи аванса си с още 21 до края, за да спечели състезанието с преднина от 37,2 секунди.Харви завърши днешната надпревара трети с изоставане от 1:08.8 минути от Устюгов, като метри преди финала изпревари швейцареца Дарио Колоня. На пето място в Оберстдорф остана финалендецът Мати Хейкинен.Българският представител в надпреварата Веселин Цинзов се отказа около петия километър на днешното състезание, след като за това разстояние натрупа още минута изоставане от водача и по този начин загуби шансове да завърши най-престижната надпревара в ски бягането, която продължава със стартове в Италия - в Тоблах на 6 януари и във Вал ди Фиеме на 7 и 8 януари.В генералното класиране за Световната купа водач е Сундби със 728 точки, следван от друг норвежец - Фин Хеген Крог с 455 точки и Устюгов с 450. 0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 573

1