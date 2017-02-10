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Берое Beroe

Локомотив (Пловдив) 0:2 Берое

последен:
10.03.2018

Берое - Витоша (Бистрица)

следващ:
17.03.2018

създаване: 1916г.
стадион: "Берое"
президент: Илко Русев
треньор: Александър Томаш
web: Берое / bgclubs.eu

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БГ Футбол

Всички контроли на отборите от Първа и Втора лига през зимната подготовка

10 февруари 2017 | 16:01 - Обновена
Всички контроли на отборите от Първа и Втора лига през зимната подготовка
Скоро родните отбори започват зимната подготовка за втория дял от шампионатите на Първа и Втора лига. Sportal.bg ви предоставя информация за предстоящите приятелски срещи на всички професионални отбори в родния футбол. По-долу ще намерите датите и противниците за двубоите на тимовете ни, които са вече официално договорени. Някои срещи все още не са с окончателно определена дата и може да настъпят промени. Мачовете, които бъдат уговорени по-късно ще бъдат добавяни допълнително и списъкът ще бъде обновяван периодично.

Първа лига

ЛУДОГОРЕЦ
19.01. Лудогорец - Арсенал Тула (Русия) 1:1 || ВИДЕО
21.01. Лудогорец - Ягелония (Полша) 1:1 || ВИДЕО
27.01. Лудогорец - Тренчин (Словакия) 1:0 || ВИДЕО
29.01. Лудогорец - Заря (Украйна) 2:0 || ВИДЕО
01.02. Лудогорец - Термалика (Полша) 0:1 || ВИДЕО
04.04. Лудогорец - Жлин (Чехия) 2:1 || ВИДЕО
07.02. Лудогорец - БАТЕ Борисов (Беларус) 2:1 || ВИДЕО
08.02. Лудогорец - Марибор (Словения) || ВИДЕО

ЛЕВСКИ
20.01. Левски - Виторул (Румъния) 1:2 || ВИДЕО
29.01. Левски - Уйпещ (Унгария) 2:1 || ВИДЕО
02.02. Левски - Уфа (Русия) 1:0 || ВИДЕО
05.02. Левски - Теплице (Чехия) 0:1 || ВИДЕО
08.02. Левски -Партизан (Сърбия) 1:1 || ВИДЕО

ЦСКА-СОФИЯ
22.01. 17:00 часа, ЦСКА-София - Локомотив Москва (Русия) 2:1 || ВИДЕО
26.01. 13:00 часа, ЦСКА-София - Рубин (Русия) 2:4 || ВИДЕО
30.01. 13:00 часа, ЦСКА-София - Динамо Киев (Украйна) 2:2 || ВИДЕО
01.02. 17:00 часа, ЦСКА-София - Сувон (Южна Корея) 0:4 || ВИДЕО
03.02. 17:00 часа, ЦСКА-София - Сьондерийске (Дания) 0:1 || ВИДЕО
11.02. 13:00 часа, ЦСКА-София - Шкендия (Македония)

ЧЕРНО МОРЕ
21.01. Черно море - Аридеа (Гърция) 3:0
25.01. Черно море - Кардия (Гърция) 6:0
29.01. Черно море - Агротиков (Гърция) 10:0
08.02. Черно море - Несебър 1:4

ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
26.01. Локомотив (Пловдив) - Кайсар (Казахстан) 1:0
28.01. Локомотив (Пловдив) - Словачко (Чехия) 1:1
31.01. Локомотив (Пловдив) - Слован Братислава (Словакия) 0:1
03.02. Локомотив (Пловдив) - Ростов (Русия) 2:2
05.02. Локомотив (Пловдив) - Кайрат (Казахстан) - 2:4
08.02. Локомотив (Пловдив) - Вардар (Скопие) 1:2 || ВИДЕО

ДУНАВ
22.01. Дунав - Ворскла (Украйна) 5:1
25.01. Дунав - Студенцеск (Румъния) 1:2
29.01. Дунав - Кубан (Русия) 1:2
31.01. Дунав - Оренбург (Русия) 0:1
02.01. Дунав - Самтредия 0:1
08.02. Дунав - Добруджа 2:0
10.02. Дунав - Петроклуб
13.02. Дунав - Етър

БОТЕВ ПЛОВДИВ
19.01. Ботев - Созопол - пропаднала
24.01. Ботев - Хонвед (Унгария) 0:2
28.01. Ботев - Пакси (Унгария) 0:3
30.01. Ботев - Стал Каменское (Украйна) 1:1
01.02. Ботев - Пелистер (Македония) 2:2 || ВИДЕО
02.02. Ботев - Анжи (Русия) 1:2 || ВИДЕО
08.02. Ботев - Оборище 5:1
11.02. 14:00, Ботев - Верея

БЕРОЕ
17.01. 14:00 - Берое - Нефтохимик 1:0
20.01. Берое - Поморие 1:1
24.01. Берое - Лех (Полша) 1:3 || ВИДЕО
27.01. Берое - Висла Плоцк (Полша) 1:0 || ВИДЕО
29.01. Берое - Уфа (Русия) 0:2 || ВИДЕО
01.02. Берое - Зирка (Украйна) 3:2 || ВИДЕО
06.02. Берое - Несебър 4:0
10.02. Берое - Локомотив Горна Оряховица 1:1

ВЕРЕЯ
21.01. Верея - Яши (Румъния) 0:2
25.01. Верея - Конкордия (Румъния) 0:1
28.01. Верея - Тобол (Казахстан) 0:1
31.01. Верея - Тосно (Русия) 0:2 || ВИДЕО
03.02. Верея - Ягелония (Полша) 0:1 || ВИДЕО
11.02. 14:00 часа, Верея - Ботев

СЛАВИЯ
20.01. Славия - Иртиш (Казахстан) 3:1
22.01. Славия - Oлександрия (Украйна) 0:1
28.01. Славия - Раднички (Сърбия) 3:2
01.01. Славия - Карно 8:1
03.02. Славия - Ордабасъ (Казахстан) 1:2
06.02. Славия - Терек (Русия) 1:3 || ВИДЕО
09.02. Славия - Кайсар (Казахстан) 0:1 || ВИДЕО

ПИРИН
25.01. 15:00 часа - Пирин - Пирин Разлог 7:0
30.01. Пирин - Ворскла (Украйна) 1:2
02.02. Пирин - Нефтохимик Нижнекамск (Русия) 0:1
04.02. Пирин - Аланияспор (Турция) 0:3 || ВИДЕО
09.02. Пирин - Подбескидже (Полша) 2:1
 
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
22.01. Локомотив ГО - Зира (Азербайджан) 1:0
25.01. Локомотив ГО - Шльонск Вроцлав (Полша) 0:2
26.01. Локомотив ГО - Дордой (Киргизстан) 0:0
28.01. Локомотив ГО - Таргу Муреш (Румъния) 1:1
01.02. Локомотив ГО - Напредък Крушевац (Сърбия) 0:4
04.02. Локомотив ГО - Словачко (Чехия) 0:0
11.02. Локомотив ГО - Берое 1:1

НЕФТОХИМИК
17.01. Нефтохимик - Берое 0:1
24.01. Нефтохимик - Поморие 1:0
31.01. Нефтохимик - Черноморец Одеса (Украйна) 2:0
04.02. Нефтохимик - Тобол (Казахстан) 1:1
08.02. Нефтохимик - Пелистер (Македония)

МОНТАНА
13.01. Монтана - Кариана 4:1
20.01. Монтана - Окжетпес (Казахстан) 0:1
23.01. Монтана - Пакш (Унгария) 1:3
26.01. Монтана - Търгу Муреш (Румъния) 1:1
29.01. Монтана - Пелистер (Македония) 0:0
01.02. Монтана - Фероник (Косово) 2:0

Втора лига:

ЕТЪР
28.01. Етър - Ботев (Гълъбово) 4:0
04.02. Етър - ЦСКА-София II 2:1
07.02. Етър - Петрокуб (Молдова) 3:0
11.02. Етър - Добруджа
13.02. Етър - Дунав

СЕПТЕМВРИ
28.01. Септември - Септември (Симитли) 1:1
04.02. Септември - Миньор (Перник) 7:0
08.02. Септември - Сфинтул (Молдова) 1:3
10.02. Септември - Прищина (Косово)
14.02. Септември - Сагдам (Туркменистан)
18.02. Септември - Хебър

СОЗОПОЛ
19.01. Созопол - Ботев Пловдив - пропаднала
25.01. Созопол - Верея U19 5:0
26.01. Созопол - Черноморец Балчик 2:1
28.01. Созопол - Добруджа 5:1
01.02. Созопол - Карнобат 6:1
04.02. Созопол - Ботев Гълъбово 3:2
11-18.02 - турнир в Поморие

ВИТОША БИСТРИЦА
18.01. Витоша - Левски U19 4:1 || ВИДЕО || ФОТОГАЛЕРИЯ
21.01. Витоша - Струмска слава (Радомир) 2:2
25.01. Витоша - Хебър (Пазарджик) 1:2
28.01. Витоша - Марица 4:0
03.02. Витоша - Балкан 3:1
04.02. Витоша - Германея (Сапарева баня) 2:0
07.02. Витоша - Лудогорец II 1:1
11.02. Витоша - Ботев (Нови пазар)
14.02. Витоша - Черноморец

ПОМОРИЕ
20.01. Поморие - Берое 1:1
24.01. Поморие - Нефтохимик 0:1
28.01. Поморие - Несебър 1:1
01.02. Поморие - Черноморец Балчик 2:2
04.02. Поморие - Загорец 3:0
08.02. Поморие - Карнобат 5:0
11-18.02 - турнир в Поморие

НЕСЕБЪР
28.01. Несебър - Поморие 1:1
06.02. Несебър - Берое 0:4
08.02. Несебър - Черно море 4:1
22.02. Несебър - Нефтохимик U19

ЦСКА-СОФИЯ II
28.01. ЦСКА-София II - Спартак Плевен 1:0
04.02. ЦСКА-София II - Етър 1:2
08.02. ЦСКА-София II - Царско село 1:2

ЦАРСКО СЕЛО
03.02. Царско село - Оборище 2:0
08.02. Царско село - ЦСКА-София II 2:1
? - Акдемия Пандев (Македония)
? - Хоризонт

БОТЕВ ВРАЦА
18.01. Ботев - Славия U19 6:2
21.01. Ботев - Сливнишки герой 3:0
25.01. Ботев - Вихрен 2:2
28.01. Ботев - Локомотив София 1:6
02.02. Ботев - Беласица 4:2
04.02. Ботев - Спартак (Плевен) 0:1
09.02. Ботев - Ботев (Ихтиман) 1:0
11.02. Ботев - Струмска слава
15.02. Ботев - Кариана

ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
21.01. Локомотив - Хебър 3:2
25.01. Локомотив - Пансерайкос (Гърция) 2:0
28.01. Локомотив - Ботев Враца 6:1
31.01. Локомотив - Германея 3:0
08.02. Локомотив - Миньор 3:1
18.02. Локомотив - Сливнишки герой

СПАРТАК ПЛЕВЕН
28.01. Спартак - ЦСКА-София II 0:1
01.02. Спартак - Оборище 1:0
04.02. Спартак - Ботев Враца 1:0
08.02. Спартак - Банско 3:1
11.02. Спартак - Беласица (Петрич)
18.02. Спартак - Литекс

ЛУДОГОРЕЦ II
07.02. Лудогорец II - Витоша 1:1
14.02. Лудогорец II - Ботев Нови пазар

БОТЕВ ГЪЛЪБОВО
25.01. Ботев - Розова долина 4:0
28.01. Ботев - Етър 0:4
04.02. Ботев - Созопол 2:3
11.02. Ботев - Загорец
13.02. Ботев - Верея 2
15.02. Ботев - Хебър
18.02. Ботев - Ягода

ОБОРИЩЕ
22.01. Оборище - Вихрен 2:1
24.01. Оборище - Беласица 2:2
26.01. Оборище - Бергалница (Македония) 1:4
28.01. Оборище - Кариана 1:1
01.02. Оборище - Спартак Плевен 0:1
03.02. Оборище - Царско село 0:2
08.02. Оборище - Ботев Пловдив 1:5
11.02. Оборище - Раковски
15.02. Оборище - Марица

БАНСКО
01.02. Банско - Вихрен 3:0
04.02. Банско - Марек 0:1
08.02. Банско - Спартак Плевен 1:3
15.02. Банско - ЦСКА 1948

ЛЕВСКИ КАРЛОВО
28.01. Левски Карлово - Хебър 2:1
03.02. Левски Карлово - Марица 3:1
08.02. Левски Карлово - Миедз (Полша)
12.02. Левски Карлово - ВИТ (Грузия)
15.02. Левски Карлово - Стал Миелец (Полша)

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Спортни новини		 Прочетена 27693

Добави коментар ›› Коментари (21)

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Болярин
(Гост) 21
отговор
10 февруари 2017 | 22:48

Етър и Дунав играха днес в Албена, резултат 1-3 Рейтинг: 0 0

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(Гост) 20
отговор
10 февруари 2017 | 18:11

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InternetPari
(Гост) 19
отговор
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kk
(Гост) 18
отговор
08 февруари 2017 | 11:17

Македонския отбор "БЕРгалница (Щип)" :)))) е бил опонент на Оборище (Панагюрище) Рейтинг: 0 0

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(Гост) 17
отговор
05 февруари 2017 | 10:10

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InternetPari
(Гост) 16
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Азазаел
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InternetPari
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Русе
(Гост) 10
отговор
25 януари 2017 | 13:56

Актуализирайте си я най-накрая тази програма за всички клубове. На Дунав програмата е: 22.01 Ворскла (Полтава) Украйна, 25.01 - CSMS Iaşi Румъния, 29.01 - Кубан (Краснодар,) Рейтинг: 0 0

Русе
(Гост)
25 януари 2017 | 13:58

31.01 Оренбург (Русия), 02.02 - Самтредия (Грузия). Рейтинг: 0 0

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(Гост) 9
отговор
17 януари 2017 | 17:35

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                  Петричев: Феновете на Левски ще са много в неделя, защото им е пресен споменът от четирите титли на Литекс
                
                
                  Петричев: Феновете на Левски ще са много в неделя, защото им е пресен споменът от четирите титли на Литекс

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец, Левски и ЦСКА-София с 45 чужденци (ето кой колко легионери има в Първа лига)
                
                
                  Лудогорец, Левски и ЦСКА-София с 45 чужденци (ето кой колко легионери има в Първа лига)

                 
                
              

              

                
                  
                  Милчо Ангелов: Победата над Дунав ще ни донесе увереност
                
                
                  Милчо Ангелов: Победата над Дунав ще ни донесе увереност

                 
                
              

              

                
                  
                  Държавата и ММС с огромна помощ към емблематичен български клуб
                
                
                  Държавата и ММС с огромна помощ към емблематичен български клуб

                 
                
              

              

                
                  
                  Строежът на "Юрий Гагарин" тече! Много бавно, но тече (снимка)
                
                
                  Строежът на "Юрий Гагарин" тече! Много бавно, но тече (снимка)

                 
                
              

              

                
                  
                  Антони Здравков обяви групата за квалификацията със Словения
                
                
                  Антони Здравков обяви групата за квалификацията със Словения

                 
                
              

              

                
                  
                  Верея се похвали с национал на Габон
                
                
                  Верея се похвали с национал на Габон

                 
                
              

              

                
                  
                  Георги Илиев: Играем добре, но губим, негативната серия тежи на всички
                
                
                  Георги Илиев: Играем добре, но губим, негативната серия тежи на всички

                 
                
              

              

                
                  
                  Кременлиев заминава за Бразилия
                
                
                  Кременлиев заминава за Бразилия

                 
                
              

              

                
                  
                  Манолев: Ние сме фаворити
                
                
                  Манолев: Ние сме фаворити

                 
                
              

            

            
            
          










        

            
            
            

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                Лудогорец
              
            

            
            
            

              

                
                  
                  Лудогорец, Левски и ЦСКА-София с 45 чужденци (ето кой колко легионери има в Първа лига)
                
                
                  Лудогорец, Левски и ЦСКА-София с 45 чужденци (ето кой колко легионери има в Първа лига)

                 
                
              

              

                
                  
                  Луис Суарес в ролята на Марселиньо (видео)
                
                
                  Луис Суарес в ролята на Марселиньо (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Обявиха цените на билетите за България - Босна в Разград
                
                
                  Обявиха цените на билетите за България - Босна в Разград

                 
                
              

              

                
                  
                  Домусчиев: На Лудогорец се прилагат евтини номера от близкото и далечно минало
                
                
                  Домусчиев: На Лудогорец се прилагат евтини номера от близкото и далечно минало

                 
                
              

              

                
                  
                  Херо със силни думи относно твърденията, че ще напусне Лудогорец
                
                
                  Херо със силни думи относно твърденията, че ще напусне Лудогорец

                 
                
              

              

                
                  
                  ДК с финансови санкции за Берое и ЦСКА-София
                
                
                  ДК с финансови санкции за Берое и ЦСКА-София

                 
                
              

              

                
                  
                  Новите БГ правила: искаш в ЛЕ, излез от първата шестица
                
                
                  Новите БГ правила: искаш в ЛЕ, излез от първата шестица

                 
                
              

              

                
                  
                  Лудогорец U19 мачка Славия в Елитната (видео)
                
                
                  Лудогорец U19 мачка Славия в Елитната (видео)

                 
                
              

              

                
                  
                  Вандерсон: Ставаме все по-добри
                
                
                  Вандерсон: Ставаме все по-добри

                 
                
              

              

                
                  
                  Несериозното отношение ядоса Херо, наставникът критикува играчите
                
                
                  Несериозното отношение ядоса Херо, наставникът критикува играчите

                 
                
              

            

            
            
          


                        
						






Голов рецитал на лидерите, Спартак (Вн) взе ...
15 март 2018

В истински голов рецитал на лидерите в три от четирите аматьорски групи се превърна отложеният 19-и кръг, който се изигра вчера. Първенецът на Североизток Добруджа победи с 5:1 като гост Калиакра (Каварна), водачът на ...









							
							
						

						
						






Енгибаров пред Sportal: Спартак загърби "черния" ...
14 март 2018

Емблематичният защитник от 90-те години на миналия век - Енгибар Енгибаров, се зае с тежката задача да възроди клуба, от който тръгна за големия футбол - Спартак (Варна). В началото на тази година бившият краен бранител ...









							
							
							
						



















		
	























			
			
			

			


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