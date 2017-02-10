Всички контроли на отборите от Първа и Втора лига през зимната подготовка

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Рафиня си има обожателка (галерия)
Красивата Мануела Куистели в последно време е една от най-коментираните жени в Италия. Тя става известна с участието си в риалити предаване на Апенините и славата й расте с всеки изминал ден.Последователите й в ...Виж още
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БГ Футбол
Скоро родните отбори започват зимната подготовка за втория дял от шампионатите на Първа и Втора лига. Sportal.bg ви предоставя информация за предстоящите приятелски срещи на всички професионални отбори в родния футбол. По-долу ще намерите датите и противниците за двубоите на тимовете ни, които са вече официално договорени. Някои срещи все още не са с окончателно определена дата и може да настъпят промени. Мачовете, които бъдат уговорени по-късно ще бъдат добавяни допълнително и списъкът ще бъде обновяван периодично.
Първа лига
ЛУДОГОРЕЦ
19.01. Лудогорец - Арсенал Тула (Русия) 1:1 || ВИДЕО
21.01. Лудогорец - Ягелония (Полша) 1:1 || ВИДЕО
27.01. Лудогорец - Тренчин (Словакия) 1:0 || ВИДЕО
29.01. Лудогорец - Заря (Украйна) 2:0 || ВИДЕО
01.02. Лудогорец - Термалика (Полша) 0:1 || ВИДЕО
04.04. Лудогорец - Жлин (Чехия) 2:1 || ВИДЕО
07.02. Лудогорец - БАТЕ Борисов (Беларус) 2:1 || ВИДЕО
08.02. Лудогорец - Марибор (Словения) || ВИДЕО
ЛЕВСКИ
20.01. Левски - Виторул (Румъния) 1:2 || ВИДЕО
29.01. Левски - Уйпещ (Унгария) 2:1 || ВИДЕО
02.02. Левски - Уфа (Русия) 1:0 || ВИДЕО
05.02. Левски - Теплице (Чехия) 0:1 || ВИДЕО
08.02. Левски -Партизан (Сърбия) 1:1 || ВИДЕО
ЦСКА-СОФИЯ
22.01. 17:00 часа, ЦСКА-София - Локомотив Москва (Русия) 2:1 || ВИДЕО
26.01. 13:00 часа, ЦСКА-София - Рубин (Русия) 2:4 || ВИДЕО
30.01. 13:00 часа, ЦСКА-София - Динамо Киев (Украйна) 2:2 || ВИДЕО
01.02. 17:00 часа, ЦСКА-София - Сувон (Южна Корея) 0:4 || ВИДЕО
03.02. 17:00 часа, ЦСКА-София - Сьондерийске (Дания) 0:1 || ВИДЕО
11.02. 13:00 часа, ЦСКА-София - Шкендия (Македония)
ЧЕРНО МОРЕ
21.01. Черно море - Аридеа (Гърция) 3:0
25.01. Черно море - Кардия (Гърция) 6:0
29.01. Черно море - Агротиков (Гърция) 10:0
08.02. Черно море - Несебър 1:4
ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ
26.01. Локомотив (Пловдив) - Кайсар (Казахстан) 1:0
28.01. Локомотив (Пловдив) - Словачко (Чехия) 1:1
31.01. Локомотив (Пловдив) - Слован Братислава (Словакия) 0:1
03.02. Локомотив (Пловдив) - Ростов (Русия) 2:2
05.02. Локомотив (Пловдив) - Кайрат (Казахстан) - 2:4
08.02. Локомотив (Пловдив) - Вардар (Скопие) 1:2 || ВИДЕО
ДУНАВ
22.01. Дунав - Ворскла (Украйна) 5:1
25.01. Дунав - Студенцеск (Румъния) 1:2
29.01. Дунав - Кубан (Русия) 1:2
31.01. Дунав - Оренбург (Русия) 0:1
02.01. Дунав - Самтредия 0:1
08.02. Дунав - Добруджа 2:0
10.02. Дунав - Петроклуб
13.02. Дунав - Етър
БОТЕВ ПЛОВДИВ
19.01. Ботев - Созопол - пропаднала
24.01. Ботев - Хонвед (Унгария) 0:2
28.01. Ботев - Пакси (Унгария) 0:3
30.01. Ботев - Стал Каменское (Украйна) 1:1
01.02. Ботев - Пелистер (Македония) 2:2 || ВИДЕО
02.02. Ботев - Анжи (Русия) 1:2 || ВИДЕО
08.02. Ботев - Оборище 5:1
11.02. 14:00, Ботев - Верея
БЕРОЕ
17.01. 14:00 - Берое - Нефтохимик 1:0
20.01. Берое - Поморие 1:1
24.01. Берое - Лех (Полша) 1:3 || ВИДЕО
27.01. Берое - Висла Плоцк (Полша) 1:0 || ВИДЕО
29.01. Берое - Уфа (Русия) 0:2 || ВИДЕО
01.02. Берое - Зирка (Украйна) 3:2 || ВИДЕО
06.02. Берое - Несебър 4:0
10.02. Берое - Локомотив Горна Оряховица 1:1
ВЕРЕЯ
21.01. Верея - Яши (Румъния) 0:2
25.01. Верея - Конкордия (Румъния) 0:1
28.01. Верея - Тобол (Казахстан) 0:1
31.01. Верея - Тосно (Русия) 0:2 || ВИДЕО
03.02. Верея - Ягелония (Полша) 0:1 || ВИДЕО
11.02. 14:00 часа, Верея - Ботев
СЛАВИЯ
20.01. Славия - Иртиш (Казахстан) 3:1
22.01. Славия - Oлександрия (Украйна) 0:1
28.01. Славия - Раднички (Сърбия) 3:2
01.01. Славия - Карно 8:1
03.02. Славия - Ордабасъ (Казахстан) 1:2
06.02. Славия - Терек (Русия) 1:3 || ВИДЕО
09.02. Славия - Кайсар (Казахстан) 0:1 || ВИДЕО
ПИРИН
25.01. 15:00 часа - Пирин - Пирин Разлог 7:0
30.01. Пирин - Ворскла (Украйна) 1:2
02.02. Пирин - Нефтохимик Нижнекамск (Русия) 0:1
04.02. Пирин - Аланияспор (Турция) 0:3 || ВИДЕО
09.02. Пирин - Подбескидже (Полша) 2:1
ЛОКОМОТИВ ГОРНА ОРЯХОВИЦА
22.01. Локомотив ГО - Зира (Азербайджан) 1:0
25.01. Локомотив ГО - Шльонск Вроцлав (Полша) 0:2
26.01. Локомотив ГО - Дордой (Киргизстан) 0:0
28.01. Локомотив ГО - Таргу Муреш (Румъния) 1:1
01.02. Локомотив ГО - Напредък Крушевац (Сърбия) 0:4
04.02. Локомотив ГО - Словачко (Чехия) 0:0
11.02. Локомотив ГО - Берое 1:1
НЕФТОХИМИК
17.01. Нефтохимик - Берое 0:1
24.01. Нефтохимик - Поморие 1:0
31.01. Нефтохимик - Черноморец Одеса (Украйна) 2:0
04.02. Нефтохимик - Тобол (Казахстан) 1:1
08.02. Нефтохимик - Пелистер (Македония)
МОНТАНА
13.01. Монтана - Кариана 4:1
20.01. Монтана - Окжетпес (Казахстан) 0:1
23.01. Монтана - Пакш (Унгария) 1:3
26.01. Монтана - Търгу Муреш (Румъния) 1:1
29.01. Монтана - Пелистер (Македония) 0:0
01.02. Монтана - Фероник (Косово) 2:0
Втора лига:
ЕТЪР
28.01. Етър - Ботев (Гълъбово) 4:0
04.02. Етър - ЦСКА-София II 2:1
07.02. Етър - Петрокуб (Молдова) 3:0
11.02. Етър - Добруджа
13.02. Етър - Дунав
СЕПТЕМВРИ
28.01. Септември - Септември (Симитли) 1:1
04.02. Септември - Миньор (Перник) 7:0
08.02. Септември - Сфинтул (Молдова) 1:3
10.02. Септември - Прищина (Косово)
14.02. Септември - Сагдам (Туркменистан)
18.02. Септември - Хебър
СОЗОПОЛ
19.01. Созопол - Ботев Пловдив - пропаднала
25.01. Созопол - Верея U19 5:0
26.01. Созопол - Черноморец Балчик 2:1
28.01. Созопол - Добруджа 5:1
01.02. Созопол - Карнобат 6:1
04.02. Созопол - Ботев Гълъбово 3:2
11-18.02 - турнир в Поморие
ВИТОША БИСТРИЦА
18.01. Витоша - Левски U19 4:1 || ВИДЕО || ФОТОГАЛЕРИЯ
21.01. Витоша - Струмска слава (Радомир) 2:2
25.01. Витоша - Хебър (Пазарджик) 1:2
28.01. Витоша - Марица 4:0
03.02. Витоша - Балкан 3:1
04.02. Витоша - Германея (Сапарева баня) 2:0
07.02. Витоша - Лудогорец II 1:1
11.02. Витоша - Ботев (Нови пазар)
14.02. Витоша - Черноморец
ПОМОРИЕ
20.01. Поморие - Берое 1:1
24.01. Поморие - Нефтохимик 0:1
28.01. Поморие - Несебър 1:1
01.02. Поморие - Черноморец Балчик 2:2
04.02. Поморие - Загорец 3:0
08.02. Поморие - Карнобат 5:0
11-18.02 - турнир в Поморие
НЕСЕБЪР
28.01. Несебър - Поморие 1:1
06.02. Несебър - Берое 0:4
08.02. Несебър - Черно море 4:1
22.02. Несебър - Нефтохимик U19
ЦСКА-СОФИЯ II
28.01. ЦСКА-София II - Спартак Плевен 1:0
04.02. ЦСКА-София II - Етър 1:2
08.02. ЦСКА-София II - Царско село 1:2
ЦАРСКО СЕЛО
03.02. Царско село - Оборище 2:0
08.02. Царско село - ЦСКА-София II 2:1
? - Акдемия Пандев (Македония)
? - Хоризонт
БОТЕВ ВРАЦА
18.01. Ботев - Славия U19 6:2
21.01. Ботев - Сливнишки герой 3:0
25.01. Ботев - Вихрен 2:2
28.01. Ботев - Локомотив София 1:6
02.02. Ботев - Беласица 4:2
04.02. Ботев - Спартак (Плевен) 0:1
09.02. Ботев - Ботев (Ихтиман) 1:0
11.02. Ботев - Струмска слава
15.02. Ботев - Кариана
ЛОКОМОТИВ СОФИЯ
21.01. Локомотив - Хебър 3:2
25.01. Локомотив - Пансерайкос (Гърция) 2:0
28.01. Локомотив - Ботев Враца 6:1
31.01. Локомотив - Германея 3:0
08.02. Локомотив - Миньор 3:1
18.02. Локомотив - Сливнишки герой
СПАРТАК ПЛЕВЕН
28.01. Спартак - ЦСКА-София II 0:1
01.02. Спартак - Оборище 1:0
04.02. Спартак - Ботев Враца 1:0
08.02. Спартак - Банско 3:1
11.02. Спартак - Беласица (Петрич)
18.02. Спартак - Литекс
ЛУДОГОРЕЦ II
07.02. Лудогорец II - Витоша 1:1
14.02. Лудогорец II - Ботев Нови пазар
БОТЕВ ГЪЛЪБОВО
25.01. Ботев - Розова долина 4:0
28.01. Ботев - Етър 0:4
04.02. Ботев - Созопол 2:3
11.02. Ботев - Загорец
13.02. Ботев - Верея 2
15.02. Ботев - Хебър
18.02. Ботев - Ягода
ОБОРИЩЕ
22.01. Оборище - Вихрен 2:1
24.01. Оборище - Беласица 2:2
26.01. Оборище - Бергалница (Македония) 1:4
28.01. Оборище - Кариана 1:1
01.02. Оборище - Спартак Плевен 0:1
03.02. Оборище - Царско село 0:2
08.02. Оборище - Ботев Пловдив 1:5
11.02. Оборище - Раковски
15.02. Оборище - Марица
БАНСКО
01.02. Банско - Вихрен 3:0
04.02. Банско - Марек 0:1
08.02. Банско - Спартак Плевен 1:3
15.02. Банско - ЦСКА 1948
ЛЕВСКИ КАРЛОВО
28.01. Левски Карлово - Хебър 2:1
03.02. Левски Карлово - Марица 3:1
08.02. Левски Карлово - Миедз (Полша)
12.02. Левски Карлово - ВИТ (Грузия)
15.02. Левски Карлово - Стал Миелец (Полша)
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(Гост) 21
отговор
Етър и Дунав играха днес в Албена, резултат 1-3 Рейтинг: 0 0
(Гост) 20
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(Гост) 18
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Актуализирайте си я най-накрая тази програма за всички клубове. На Дунав програмата е: 22.01 Ворскла (Полтава) Украйна, 25.01 - CSMS Iaşi Румъния, 29.01 - Кубан (Краснодар,) Рейтинг: 0 0
(Гост)
31.01 Оренбург (Русия), 02.02 - Самтредия (Грузия). Рейтинг: 0 0
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