Възходът на Янис

Сега ситуацията е коренно различна. 22-годишното момче от покрайнините на Атина, което до навършване на пълнолетие не е разполагало с документи за самоличност - нито от Гърция, нито от Нигерия, откъдето са родителите му, вече е лицето на цялата организация на Бъкс. Участието му в Мача на звездите е въпрос на време, но не това е най-важното, а фактът, че под ръководството на Джейсън Кид 211-сантиметровият талант развива качествата си максимално добре и в 33 мача този сезон има по 23.8 точки, 9.0 борби и 5.9 асистенции, като безпроблемно игра на всички позиции от пойнт гард до тежко крило. Именно поради впечатляващата си история, развитие и игра, гръцката сензация попадна на корицата на най-новия брой на Sports Illustrated.

Peak Greek: The rise of Giannis Antetokounmpo (by @SI_LeeJenkins) https://t.co/xBbIucgfY8 pic.twitter.com/a0jivelmqf — The Crossover (@TheCrossover) January 3, 2017

“За да направя следващата стъпка съм наясно, че трябва да бъда малко по-надменен. А аз мога да бъда такъв. Трябва да бъда по-сериозен, защото съм наясно, че имам цял един отбор на раменете си”, разказва пред изданието Янис, оставяйки скромността на заден план.



“Трудно е всички да бъдат щастливи, но аз се опитвам да давам максимума. Ето, например Мат Делаведова. Знам, че е доволен, ако получи топката пет пъти. А ако я получи само веднъж - не е. И винаги си мисля, че трябва да му давам топката. Но е трудно”, добавя още мултифункционалната звезда на Милуоки.



