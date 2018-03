Бейзбол Шофиране в нетрезво състояние коства мястото на кореец в Класиката 04 януари 2017 | 13:43 - Обновена 0 0 0 0 0 Пореден случай на шофиране в нетрезво състояние най-вероятно ще коства на корейския играч от МЛБ Кан Джун-Хо участие в Световната бейзболна класика '17. Мениджърът на националния отбор на Корея Ким Ин-Сик заяви, че обмисля да остави третия бейзмен на Питсбърг Пайрътс извън състава за предстоящото през март четвърто издание на комерсиалното първенство на планетата заради надигащото се обществено недоволство срещу него.



В момента срещу 29-годишния Кан тече разследване заради пътен инцидент в Сеул на 2 декември, при който е установено завишено количество алкохол в кръвта на бейзболиста. Очаква се прокуратурата да му повдигне обвинение за опасен рецидив, тъй като според полицията това е трети подобен случай с негово участие от 2009 г. насам.



"Той е страхотен играч, но започвам да се чудя дали си струва риска да го взимам на Класиката. Лично аз по-скоро съм склонен да извадя Кан от състава", обясни селекционерът Ким пред държавната агенция Йонхап.



Именно Корея ще открие Световната класика '17 с мач срещу дебютанта Израел на 6 март на ст. "Гочеок Скай Доум" в Сеул. В столицата ще се играят всички срещи от предварителна група А, в която са още тимовете на Тайван и Холандия. Окончателните състави трябва да бъдат представени до края на февруари. През 2016 г. Кан Джун-Хо батира средно .255 с 21 хоумръна в 103 мача за "пиратите" във Висшата лига.



