Какви автомобили караха победителите на рали Дакар 1979 - 2018

Историята на рали Дакар започва през далечната 1977 година, когато Тиери Сабине се губи със своя мотоциклет в либийската пустиня. Все пак пясъкът не е толкова неблагоприятен, както в митовете за пустините, и Тиери успява да се прибере във Франция, все още обсебен от пейзажите, които по неволя има шанса да наблюдава.

Следват намеренията му да сподели преживяването си с колкото може повече души и създава известния с десетилетия маршрут – Париж-Дакар. Със своята убедителност и хора, които са поблазнени от идеята му, проектът бързо става реалност и се превръща в синоним на респект, приятелство и спортсменство между участниците му. Вече над 40 години.

Вижте всички победители в легендарната надпревара досега:

1979 г. – Ален Женестие (Франция) с Range Rover

1980 г. – Фреди Котулински (Швеция) с Volkswagen Iltis

1981 г. – Рене Метж (Франция) с Range Rover

1982 г. – Клод Маро (Франция) с Renault 20

1983 г. – Джеки Икс (Белгия) с Mercedes 280 G

1984 г. – Рене Метж (Франция) с Porsche 911 (953)

1985 г. – Патрик Занироли (Франция) с Mitsubishi Pajero

1986 г. – Рене Метж (Франция) с Porsche 959

1987 г. – Ари Ватанен (Финландия) с Peugeot 205 T16

1988 г. – Юха Канкунен (Финландия) с Peugeot 205 T16

1989 г. – Ари Ватанен (Финландия) с Peugeot 405 T16

1990 г. – Ари Ватанен (Финландия) с Peugeot 405 T16

1991 г. – Ари Ватанен (Финландия) с Citroën ZX

1992 г. – Юбер Ориол (Франция) с Mitsubishi Pajero

1993 г. – Бруно Саби (Франция) с Mitsubishi Pajero

1994 г. – Пиер Лартиг (Франция) с Citroën ZX

1995 г. – Пиер Лартиг (Франция) с Citroën ZX

1996 г. – Пиер Лартиг (Франция) с Citroën ZX

1997 г. – Кенджиро Шинозука (Япония) с Mitsubishi Pajero

1998 г. – Жан Пиер Фонтене (Франция) с Mitsubishi Pajero

1999 г. – Жан-Луи Шлесер (Франция) с Schlesser-Renault Buggy

2000 г. – Жан-Луи Шлесер (Франция) с Schlesser-Renault Buggy

2001 г. – Юта Клайншмит (Германия) - единствената жена, печелила рали Дакар, с Mitsubishi Pajero

2002 г. – Хироши Масуока (Япония) с Mitsubishi Pajero

2003 г. – Хироши Масуока (Япония) с Mitsubishi Pajero

2004 г. – Стефан Петерханзел (Франция) с Mitsubishi Pajero

2005 г. – Стефан Петерханзел (Франция) с Mitsubishi Pajero

2006 г. – Люк Алфан (Франция) с Mitsubishi Pajero

2007 г. – Стефан Петерханзел (Франция) с Mitsubishi Pajero

2008 г. – състезанието е отменено

2009 г. – Жинил де Вилиерс (Южна Африка) с Volkswagen Touareg 2

2010 г. – Карлос Сайнц (Испания) с Volkswagen Touareg 2

2011 г. – Насър Ал-Атиях (Катар) с Volkswagen Touareg 3

2012 г. – Стефан Петерханзел (Франция) с Mini All 4 Racing

2013 г. – Стефан Петерханзел (Франция) с Mini All 4 Racing

2014 г. – Нани Рома (Испания) с Mini All 4 Racing

2015 г. – Насър Ал-Атиях (Катар) с Mini All 4 Racing

2016 г. – Стефан Петерханзел (Франция) с Peugeot 2008 DKR

2017 г. - Стефан Петерханзел (Франция) с Peugeot 3008 DKR

2018 г. - Карлос Сайнц (Испания) с Peugeot 3008 DKR