"THE BEST OF" на ЛЮБЭ напълни "Арена Армеец"

Емблематичната руска група ЛЮБЭ изнесе най-мащабния си концерт досега у нас. В събота вечер столичната зала "Арена Армеец" се пукаше по шевовете, след като над 13 500 души си бяха купили билети за шоуто "THE BEST OF". Двучасовият концерт оправда всички очаквания, тъй като наистина бе събрал най-доброто от репертоара на култовата банда.Групата беше водена от фронтмена си Николай Расторгуев, който е основен вокалист на ЛЮБЭ от създаването й през 1989 г. Тъй като концертът бе в деня, в който се случии трагедията в Хитрино, още с качването си на сцената той поднесе своите съболезнования на близките на загиналите и на целия български народ.След това голямото шоу започна и феновете чуха на живо някои от най-големите техни хитове - "Давай за", "Там за туманами", Песни о звьоздах", "Конь" и, разбира се, най-разпознаваемата песен на ЛЮБЭ - "Позови меня", при чието изпълнения цялата зала притихна, а светлинките от телефоните на зрителите напомняха за светулки в небето.Публиката видя на екрана и първия клип на групата "Не валяй дурака, Америка", който през 1990 година получи награда за най-добра режисура на филмовия фестивал в Кан в раздела за рекламни филми. Видеото включва сложната по онова време компютърна графика и анимация, като върху него спецове работят почти три месеца.Концертът бе много емоционален, а в средата му Николай Расторгуев получи огромен букет цветя от своя вярна почитателка. Именно негова е и идеята за името на групата, като "любе" в младежкия сленг се използва вместо "любое", "разное" и фактически отразява разнообразния стил на групата, съчетаващ елементи на поп и рок-звучене, с вплетени мотиви от руския фолклор, военни шлагери, цитати от руската литературна класика и едновременно с това – изрази от градски жаргон.