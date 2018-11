Бадр Хари: Догодина ще се върна и ще го нокаутирам (видео)

Късно снощи на Glory Collision в Оберхаузен (Германия) 27-годишнияй холандец Рико Верхувен (50 –10, 14 КО) победи с технически нокаут във втория рунд 31-годишната мароканска легенд Бадр Хари (106 – 13, 94 КО), който се отказа след контузия в дясната ръка.



Бадр, който е близък приятел на футболната звезда Кристиано Роналдо, също намери сили да говори въпреки болката.



Haha #BadrHari you legend shows respect then tells Verhoeven that he'll knock him the F out next year. Rematch please!