Европейски футбол Бомбен атентат до стадиона на Бешикташ, има 29 загинали (видео + галерия) 10 декември 2016 | 22:38 - Обновена

Първоначално се споменаваше за около 20 ранени служители на органите на реда. По-късно бройката на пострадалите стигна до 166. Предполага се, че бомбите са имали за цел да атакуват стачкуващите полицаи в турския мегаполис. Според някои информации терористи се опитали да вземат заложници от персонала на стадиона на Бешикташ.

Експлозията избухна по време на живо предаване в турска телевизия. Взривът се чува в ефир, след което екипът започва да бяга. Въоръжена полиция веднага отцепи района около спортното съоръжение. Телевизионни кадри показаха как десетки линейки се насочват към мястото на експлозията, а също има и такива с огън в областите до стадиона.



Терористите са извършили атаките кола-бомба. Сред пострадалите няма фенове, защото те вече са се били разотишли след края на двубоя. Тази информация беше потвърдена и от двата клуба.



At least 15 police officers have been killed in #Istanbul car bomb attack. pic.twitter.com/omnKhfESRF — AJTurk English (@AJTEnglish) December 10, 2016

Две мощни взривни устройства са избухнали в близост до стадиона на Бешикташ "Водафон Арена" в Истанбул тази вечер. В резултат на експлозиите има най-малко 29 загинали и 166 ранени. Взривовете са били чути около два часа след края на мача между "черните орли" и Бурсаспор , завършил 2:1 за домакините, съобщиха турските медии.Първоначално се споменаваше за около 20 ранени служители на органите на реда. По-късно бройката на пострадалите стигна до 166. Предполага се, че бомбите са имали за цел да атакуват стачкуващите полицаи в турския мегаполис. Според някои информации терористи се опитали да вземат заложници от персонала на стадиона на Бешикташ. Експлозията избухна по време на живо предаване в турска телевизия. Взривът се чува в ефир, след което екипът започва да бяга. Въоръжена полиция веднага отцепи района около спортното съоръжение. Телевизионни кадри показаха как десетки линейки се насочват към мястото на експлозията, а също има и такива с огън в областите до стадиона.Терористите са извършили атаките кола-бомба. Сред пострадалите няма фенове, защото те вече са се били разотишли след края на двубоя. Тази информация беше потвърдена и от двата клуба. "Представителите на органите на реда са били в близост до изхода, от който са излизали феновете на Бурса. Събитията се се развили след като феновете вече са напуснали зоните около стадиона. Нямаме информация за броя на загиналите. Нека се молим на Бог да няма такива сред феновете и минувачите до съоръжението", заяви вътрешният министър на Турция Сюлейман Солу пред медиите. Още никой не е поел отговорност за атентата. Предполага се, че автори на екплозиите са членове на кюрдска терористична група, която е отговорна и за други атаки срещу турската полиция. Президентът на страната Реджеп Ердоган коментира, че взривовете са целяли да причинят възможно най-много жертви. Ердоган се е намирал в Истанбул, когато са избухнали експлозиите.



ФОТОГАЛЕРИЯ! Футболната федерация на Турция също остро осъди терористичната атака.



