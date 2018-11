И ЦСКА не можа да спре Марица в София (галерия)

Шампионките от Марица (Пловдив) продължават с шампионското си темпо в първенството на България, след като записаха 6-а поредна победа.

В мач от VII кръг на НВЛ-жени маричанки надвиха скато гост ЦСКА в зала "Васил Симов". Така състезателките продължават да бъдат лидери в класирането, въпреки че са с мач по-малко. Марица все още няма и загубен гейм в шампионата

И двата отбора допуснаха доста грешки в първия гейм, но в отбора на домакините нападението на практика липсваше. Марица се възползва и бързо дръпна далеч напред в резултата. Гостенките можеха да затворят гейма при много по-голяма разлика, но позволиха на съперника да натрупа доста точки в последните разигравания, което доведе до успех “само“ с 25:17.

Втората част започна добре за Червените, които затрудниха Жълто-сините със своя сервис и поведоха с 4:0, което набъбна до 7:2. Все пак, при 11:11 разликата вече беше стопена и, водена от своята капитанка Радосвета Тенева, Марица пое инициативата. С атака на Габриела Цветанова за 24-ата точка и блокада на Виктория Григорова за последната, и този гейм бе спечелен от пловдивчанки с 25:17.

Tретият гейм беше много силен за разпределителката Кристина Чешляр, както и за капитанката Ради Тенева в нападение. Момичетата на Иван Петков продължиха лежерно превеса си и в тази част и, въпреки че изпуснаха три мачбола в края, при четвъртия подпечатаха победата си с 25:16.

Ради Тенева стана топреализатор на срещата с 16 точки, следвана от Габи Цветанова с 11 и Мария Данчева с 9. Най-резултатна за софиянки бе тяхната капитанка Силвия Кьосева със 7.



Марица води във временното класиране с 6 победи, 18 точки и 18:0 гейма и вече е сигурен първенец на първия полусезон в шампионата, преди да са изиграли и последния си мач за календарната 2016 година. В сряда, 14 декември, от 18:00 б.в. в зала Пловдивски университет Жълтосините посрещат Славия (София) в отложена среща от втория кръг.

*Статистика от мача, благодарение на скаутмена на Марица Благовест Тодоров.

