ММА Джошуа: Пред пълни трибуни на „Уембли" съм длъжен да победя Кличко 09 декември 2016 | 12:51 - Обновена

A photo posted by Anthony Joshua (@anthony_joshua) on Dec 8, 2016 at 7:30am PST Най-вероятно мачът между Кличко и Джошуа ще е на 29 април на стадион „Уембли“. Антъни се надява стадионът да се напълни за тази среща.



„Няма смисъл да ходиш на „Уембли“, ако не е заради броя на зрителите, които могат да се съберат там. Надявам се всички билети да бъдат продадени и да няма проблем. Хората те обичат, само когато печелиш, така че трябва да спечеля. Пред пълни трибуни на „Уембли“ съм длъжен да победя Кличко“, каза Джошуа.

Освен за IBF титлата, срещата ще е и за пояса на световната боксова асоциация (WBA).



Джошуа вече е излизал пред пълни трибуни на „Уембли". През 2014 той нокаутира Мат Лег в първия рунд. Тогава мачът бе от подгряващите за срещата между Карл Фроч и Джордж Гроувс.

