Как да я игнорираш

Булевард

Жените са прекрасно нещо. И ужасно нещо. Да, има много дами, които ти досаждат, побъркват те или те ядосват. Ето как да се измъкнеш от тях.



Музика, музика, музика

Когато си със слушалки на ушите, си недостижим. Не се съмнявай в думите ни - ако слушаш по-силно любимата си рок-банда, значително по-малко дами ще те тормозят. Това може да се случва у дома, в офиса, в колата или където си с нея, а не искаш да ѝ слушаш многословията.



Ирония

Умните хора твърдят, че иронията е оръжието, което можеш да използваш срещу хората, които искаш да убиеш. Да го кажем така: много дами (не всички!) не се славят с особен интелект, така че вероятно няма да схванат чудовищната ти ирония.



Секта

Номерът тук е да обясниш на неприятната дама, че участваш в специален култ или секта - примерно на почитащите черната тарантула или пък на месоядните червеи. После трябва да се опиташ да обясниш в подробности същността на имагинерната си мания, да покажеш например някой белег, татуировка или нещо там.



Fight fire with fire

Не става въпрос за откриващото парче на Metallica в албума им Ride The Lightning. Ако жената е наистина досадна, ти можеш да я победиш в собствената ѝ игра и то си финес и стил. При всяка среща започвай да избълваш супертъпи истории, маловажни детайли, разказвай за непознати на субекта хора, не спирай да говориш. Обясни, че много държиш на нея и настоявай да се закълне в баба си, че ще сте си най-добри приятели. Подари ѝ половинката едно от онези сърца "Best friend forever" и тениска с твоя лик. Естествено, носи тениска с нейното лице всеки ден, като подчертаеш, че искаш да я запознаеш с родителите си. Ако пита откъде имаш снимката подчерта, че всяка нощ я наблюдаваш как спи межди час и дванайсет и час и деветнайсет минути.